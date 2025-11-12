Las comunidades del PP entregarán los datos de los programas de cribado de cáncer, según avanza Mónica Garcia

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mónica García, durante su entrevista con El HuffPost.SERGI GONZÁLEZ

Las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular (PP) entregarán los datos de los programas de cribado de cáncer, según ha podido afirmar este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha agradecido a los populares que hayan "recapacitado". 

"He visto mucha voluntad y me alegra que hayan reculado y recapacitado. Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba —y sigue— preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía", ha afirmado la de sanidad.

-Noticia de última hora-

