"Sí, es un genocidio": la pancarta con la que Más Madrid responde a Almeida

Si hace unos días el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideraba que no creía que se estuviera produciendo un genocidio en Gaza, este jueves Más Madrid ha decidido contestarle con algo más que palabras. En concreto, con dos pancartas que han desplegado en sus balcones del Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento, en plena calle Mayor de la capital. "Si, es un genocidio", dice la primera. "Stop al genocidio en Gaza. Palestina Libre", la segunda. Las pancartas, según ha declarado el portavoz de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, "van a lucir durante todo el fin de semana en lo que también es el recorrido de La Vuelta" ciclista a España.

De esta forma, Más Madrid no solo busca responder a Almeida sino también sumarse "a las muestras de solidaridad, a las manifestaciones que tendrán lugar en apoyo al pueblo palestino durante La Vuelta ciclista". "Es intolerable que el alcalde haya amenazado con reprimir las protestas pacíficas que están teniendo lugar [...] ante los horrores que está llevando a cabo el Estado genocida de Israel con el bombardeo de hospitales, escuelas, incluso una guardería", ha asegurado Rubiño, quien también ha denunciado que el PP no tenga ni la más mínima muestra de sensibilidad ni de humanidad".

Desde la formación madrileña han aprovechado además para hacer "un llamamiento a la ciudadanía a participar en las movilizaciones y muestras de solidaridad de este fin de semana en el recorrido de La Vuelta en Madrid". El portavoz de Más Madrid ha anunciado, por otro lado, que su formación ha reunido en 24 horas más de 10.000 firmas para solicitar la expulsión del equipo israelí.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha señalado que el Consistorio investiga "jurídicamente" la colocación de las pancartas, según Europa Press. "No me parece un camino adecuado abrir esa espita porque se podrían poner muchas pancartas, de muchos tipos, si se hiciera por parte de todos los grupos municipales y no me parece que sea la manera", ha comentado la también vicealcaldesa de la ciudad.

Este lunes, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un embargo de armas a Israel y hablase por primera vez de "genocidio", el alcalde de Madrid quiso situarse en el lado opuesto. "Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio", dijo Almeida durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad y en respuesta a la petición de condena de Más Madrid.

Días después, y ante las protestas convocadas durante las etapas finales que se celebran en Madrid, el alcalde amenazó con "reprimirlas de la forma más rápida posible". Por su parte, la Delegación del Gobierno de la comunidad ha preparado un despliegue policial nunca visto antes en el circuito. Movilizará hasta un total de 1.100 agentes de Policía.