Sitúan al número 3 del PSOE andaluz y a la alcaldesa como inductores del secuestro de una edil en Maracena

Poco a poco se van sabiendo más detalles sobre el secuestro exprés de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que en ese momento era pareja sentimental de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares. El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha levantado el secreto del sumario y elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque el magistrado Josep Sola ha situado al secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, y a la alcaldesa como presuntos inductores de la detención ilegal de la edil.

En un auto, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, el juez apunta como "hecho esencial" a una presunta reunión mantenida entre Noel López, Berta Linares y el concejal de Urbanismo Antonio García Leyva (Nono) con el novio de la alcaldesa.

Los tres le habrían propuesto, inducido o convencido para cometer el secuestro que, al parecer de la víctima, estaría motivado por la existencia de expedientes de urbanismo de los que ella disponía y que comprometerían la gestión municipal tanto de López como de Linares.

De acuerdo con la declaración ante el juez del investigado, diagnosticado de bipolaridad, según consta en el auto, fue en esa reunión en la que le propusieron dar "un susto o un escarmiento" a la concejal, que mantenía importantes enfrentamientos previos con la alcaldesa, lo que causaba a ésta un estado de "ansiedad" del que era conocedor su pareja, que pretendía, asustando a la edil, quitarle ese "problema de en medio".

Según su testimonio, tras aquella reunión no comunicó a ninguno de ellos que había comprado una pistola y unas bridas para llevar a cabo el secuestro, que decidió ejecutar en un momento dado para "no verla sufrir" más, aunque "en ningún momento" pretendió acabar con la vida de la concejal.

Noel López niega su participación

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha negado este jueves "de forma tajante" cualquier relación con los hechos. El número 3 de los socialistas andaluces ha asegurado en un comunicado que estos se basan en la manifestación de una persona que está "desequilibrada", no solo por lo publicado en los medios de comunicación, sino por lo que reconoce el propio auto judicial.

"No estoy ni investigado ni imputado; únicamente, se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda", ha indicado.

El secretario de Organización socialista ha anticipado que tomará acciones judiciales contra la única persona investigada de momento, por las que considera "manifestaciones calumniosas", así como contra cualquier otra persona, entidad o medio que se haga eco de cualquier difamación.

"No he coincidido con esa persona, como constata la propia jueza instructora en el auto. Es incomprensible que todavía no se me haya permitido acceso a las actuaciones, a pesar de haberlas solicitado de forma urgente", ha añadido.

La reconstrucción del secuestro, según el auto

El secuestro tuvo lugar durante la mañana del pasado 21 de febrero, cuando el que fuera novio de la alcaldesa cuando ocurrieron los hechos -único investigado de momento y quien permanece en prisión- condujo a la edil con bridas y amenazándola con un arma blanca y una pistola simulada hasta un local que tenía alquilado en Armilla, donde la encerró en el maletero, tras lo cual él se marchó a Maracena.

Una vez allí, según su testimonio, se dirigió al Ayuntamiento para trasladarle a Berta Linares que "estuviera tranquila que todo estaba hecho", si bien en ese momento ella no se encontraba en el consistorio.

Entre tanto, él compró en una ferretería de la misma localidad cinta americana y un cuchillo con el que pretendía cortar las bridas a la concejal. Al salir, según su testimonio, se encontró con la alcaldesa, quien le trasladó que la edil ya había sido liberada y que la policía lo estaba buscando.

En su regreso a Armilla, al percatarse de la presencia policial, se dirigió además a una peluquería a cortarse el pelo y a un bar a tomarse una cerveza para "hacer tiempo". En línea con lo declarado por el investigado, el auto corrobora ese encuentro entre ambos el día del secuestro, dado que aparecen juntos en la grabación de unas cámaras.

El relato del auto judicial apunta también que, sobre las 13:30 horas, coincidieron en la misma dirección de antena telefónica de Maracena la regidora, el edil de Urbanismo y el número tres del PSOE-A. Asimismo, y aunque la alcaldesa declaró ante los medios tras el secuestro que no había tenido contacto alguno aquel día con el que aún era su novio, entre las 13:00 y las 14:00 horas, contactó con él y lo citó en su casa, de acuerdo a lo recogido en la resolución judicial.

Tras un registro policial de la vivienda de la alcaldesa, que permitió la entrada al equipo de Policía Judicial, Linares abandonó el domicilio y se desplazó a Granada, donde en una zona cercana a un despacho de abogados coincidió con Noel López y García Leyva, de acuerdo a lo recogido en el auto.

Por su parte, la concejal secuestrada -que ejerció como edil de Urbanismo- declaró ante el juez, según consta igualmente en el auto, que cree que el investigado pudo actuar motivado por Noel López y Berta Linares, y aludió a la existencia de algunos expedientes de urbanismo de los que disponía que podrían afectar de forma negativa a ambos durante su etapa como alcaldes.

Pieza separada para investigar los papeles del maletero

El juez ha planteado un procedimiento separado para aclarar la presunta existencia de hechos "penalmente relevantes" derivados de los expedientes administrativos del Ayuntamiento de Maracena intervenidos en la causa, aparecidos en el maletero del vehículo de la víctima.

La documentación que la víctima del secuestro llevaba en el maletero y su declaración inicial relacionó desde el principio los hechos con una posible causa urbanística y motivó que la Policía Judicial ordenara blindar los expedientes de casi la totalidad de las áreas municipales del Ayuntamiento de Maracena.

Entonces, la alcaldesa defendió la gestión municipal, descartó cualquier trama irregular y puso a disposición de la Fiscalía todos los documentos oficiales, aunque el Ministerio Público no recibió ningún expediente concreto ni tramitó ninguna acción.

En el pleno extraordinario que convocó tras el secuestro, Linares reiteró que el Consistorio había actuado siempre dentro de la legalidad y defendió tanto su gestión como la que desarrolló Noel López al frente.