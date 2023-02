La alcaldesa de Macarena, entre lágrimas tras el secuestro de una edil del que acusan a su novio: "No voy a perdonar"

La alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), ha asegurado desconocer si el secuestro de la edil Vanessa Romero puede estar relacionado con un supuesto caso de corrupción urbanística que esta amenazaba con denunciar y ha vinculado el suceso con los problemas de salud mental de su pareja, detenido por estos hechos.

La Guardia Civil sigue investigando lo sucedido en la mañana de este martes cuando la concejal Vanessa Romero, tras dejar a sus hijos en el colegio de la localidad de Atarfe, fue secuestrada por el novio de la alcaldesa, quien la introdujo en el maletero de un coche a punta de pistola. La edil consiguió escapar abriendo los asientos del vehículo y pidió ayuda a un vecino antes de denunciar lo sucedido.

"El tema de la salud mental, cuando alguien está mal, es impredecible" Berta Linares, alcaldesa de Macarena (Granada)

La alcaldesa del Maracena ha comparecido en rueda de prensa y visiblemente emocionada ha asegurado que no tenía "ningún conocimiento de que eso estuviera pasando" y ha insistido en relacionar el secuestro con el estado psicológico y psiquiátrico en el que se encontraba su pareja y por el que estaba recibiendo tratamiento: "El tema de la salud mental, cuando alguien está mal, es impredecible", ha indicado.

Niega vinculación con una supuesta trama urbanística

Preguntada por la posible relación de lo ocurrido con una supuesta "trama" urbanística en el municipio, la regidora ha asegurado que lleva más de 15 años en el Ayuntamiento, primero como concejala y ahora como alcaldesa, y que nunca ha habido "un escándalo" y que tanto el Tribunal de Cuentas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) siempre han hecho auditorías sin pronunciamientos en contra.

"No tengo conocimiento de que haya nada, ni de que se esté urdiendo nada", ha recalcado la alcaldesa al ser preguntada por la posible vinculación con una denuncia por corrupción y ha explicado que no tenía una relación "tan estrecha" con su pareja -con la que no convivía- como para que él conociera con detalle lo que pasaba en el Consistorio.

"No hay motivo para ir contra ella ni contra ninguna concejala" Berta Linares, alcaldesa de Macarena (Granada)

En cuanto a la relación con sus concejales, Linares ha dicho que, como en cualquier empresa, hay "momentos buenos y malos, de tensión", y que cuando se aprueba un expediente, hay "disputas" pero también diálogo, por lo que no encuentra una justificación para lo ocurrido: "No hay motivo para ir contra ella ni contra ninguna concejala", ha señalado.

Asegura que romperá con él

La alcaldesa, que todavía no ha podido hablar directamente con la edil Vanessa Romero -quien actualmente tenía competencias de la Agenda 2030, pero que anteriormente las tuvo en el Área de Urbanismo- ha dicho también que sabe que este asunto será "utilizado políticamente", aunque esta no sea una cuestión que le preocupa ahora mismo.

"Estoy con ella, con su dolor, con el miedo que estará pasando (...) Vamos a estar con mi compañera y vamos a llegar donde tengamos que llegar. Voy a estar del lado de la justicia, con las consecuencias judiciales que tenga", ha asegurado la alcaldesa, quien no se explica qué pudo pasar por la mente de su pareja, con la que llevaba cerca de dos años y con quien ha decidido no seguir adelante en la relación.

"Sabiendo esto, no voy a seguir con esta persona, por mí y por mis hijas, no voy a perdonar ni a permitir ningún tipo de violencia"

Aunque Linares no pretende dar ninguna "imagen distorsionada" ni "trivializar" sobre la salud mental, ha dicho que su compañero sentimental, que vive en Málaga, se encontraba en tratamiento por la depresión que sufría, pero que ni ella ni nadie se podía imaginar que fuera a cometer un hecho como el ocurrido. También desconocía que pudiera tener un arma. Con todo, ha asegurado que "sabiendo esto, no voy a seguir con esta persona, por mí y por mis hijas, no voy a perdonar ni a permitir ningún tipo de violencia".

"Soy una persona pacífica. Como cualquier mujer, si hubiera visto cualquier tipo de violencia hubiera cortado (la relación)", ha continuado la alcaldesa, quien se puso desde el primer momento a disposición de la Guardia Civil, que la acompañó a su domicilio -en el que se cambió la cerradura- y le ofreció protección tanto a ella como a sus hijas.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que el arrestado continuará en dependencias del instituto armado al menos hasta este jueves.