Sumar, molesto con el PSOE por conocer la ley para reformar el CGPJ ya registrada

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Si hace unos días el diputado de Sumar Enrique Santiago comentó respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que "el diablo está en los detalles" para asegurar que tendrían que estudiar a fondo la propuesta acordada entre PSOE y PP, esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su descontento con sus socios en el Gobierno por conocer la proposición después de haberse registrado y ha avisado de que la estudiarán y se tomarán su tiempo para fijar el voto.

"No nos gusta que se nos den los textos cerrados. No son formas ni es el mejor camino", ha dicho el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en los pasillos del Congreso tras avisar al PSOE de que "tiene que entender que a Sumar no se le dan los textos cerrados por muchos acuerdos a los que llegue con el PP".

Ha señalado, no obstante, que en términos generales la proposición de ley "tiene sentido" porque endurece las incompatibilidades para pasar de la política a la judicatura, aunque ha reiterado que Sumar estudiará el texto antes de avanzar su posición.

El portavoz parlamentario ha dicho que la dirección del grupo parlamentario de Sumar se reunió este miércoles para marcar las directrices en torno al nuevo paquete de medidas de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere aprobar en julio.

Errejón ha incidido en que el desbloqueo del Poder Judicial es una buena noticia pero ha recalcado que está pendiente aún la "democratización" del sistema judicial, tanto para evitar que unas mayorías puedan bloquear, como sobre sus funciones o el acceso a la judicatura.

"La democratización en España tiene que llegar también a la Justicia", ha dicho tras referirse al compromiso de Sánchez por una agenda de regeneración que "no se agota con el acuerdo del PSOE y del PP" en torno al CGPJ.

Errejón ha reconocido que aunque el texto de la proposición de ley no lo han visto hasta haberse registrado, Sumar conocía que en las negociaciones estaban medidas para evitar las puertas giratorias, aunque ha reiterado su crítica al PSOE por no darles a conocer el texto de la iniciativa antes de entrar en el registro del Congreso: "Esas no son formas".