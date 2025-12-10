Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en un mitin en Monforte, en 2011.

El alcalde de Monforte, José Tomé, ha presentado este miércoles su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y deja sus cargos en el Partido Socialista de Galicia tras las denuncias por acoso, según han trasladado fuentes consultadas por Europa Press.

El hasta ahora secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo ha comunicado su renuncia a estos cargos en la comparecencia que ha ofrecido a los medios a las 17,00 horas en Monforte.

Todo ello a raíz de trascender denuncias de mujeres contra él por "comportamientos machistas", unos hechos que fueron avanzados por el programa Código 10 del canal de televisión 'Cuatro' en la noche del martes.