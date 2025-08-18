Un alcalde socialista de Toledo inicia una huelga de hambre para que Page abra un instituto de Secundaria en su pueblo
"Sin más limite que el que mi fortaleza física me permita", asegura Agustín Jiménez, regidor de Noblejas.
El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha dejado de comer a las 7.00 horas de este lunes, iniciando así la huelga de hambre que anunciaba la pasada semana en señal de protesta y para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio.
"Hoy, a las 0.00 horas he dado comienzo a una huelga de hambre en protesta del desatendimiento de Emiliano García Page para con Noblejas", reza el mensaje que ha enviado a los medios para informar del inicio de su ayuno.
"Sin más limite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos", señalaba el regidor del municipio en una carta dirigida la semana pasada al presidente regional, Emiliano García-Page.
Denunciaba este regidor que desde 2011, todos y cada uno de los ejercicios de colaboración "en positivo" que desde Noblejas han ofrecido a la Junta para alcanzar una solución han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona".
"Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto --cerca de 10 años-- lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", lamentaba.