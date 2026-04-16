Un concejal valenciano de Vox dimite tras salir a la luz que fue denunciado por maltrato

Imagen de archivo de una rueda de prensa en el interior de la sede nacional de Vox, en la madrileña calle Bambú.

Nueva salida en las filas de Vox, pero sin relación alguna con la serie de tensiones, acusaciones y pugnas entre los críticos y la cúpula nacional. Un concejal de la formación ultra en la Comunitat Valenciana ha dimitido y entregado el acta después de que saliese publicada en prensa una denuncia contra él por malos tratos.

Se trata de Carlos Martínez Salvador, hasta ahora edil en la corporación municipal de la localidad valenciana de Montserrat y quien asegura que es inocente de la acusación. El diario Levante-EMV ha publicado que la magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante, según lo que ha denunciado.

En este sentido, se corresponde con la orden de la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent, que le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella. Esta interpuso el domingo una denuncia, ante la Guardia Civil, por un presunto caso de malos tratos, que fue ratificada judicialmente el pasado lunes.

Vox apunta a la "voluntad de no perjudicar el proyecto político"

Desde Vox, según recoge el mencionado medio valenciano y la Agencia EFE, han remitido un comunicado en el que explican que "la decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general".

Desde la formación también defienden que Carlos Martínez Salvador "ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido".