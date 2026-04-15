El vicepresidente del Congreso, sobre el diputado de Vox que se le encaró: "Nos viene a la cabeza otra subida al estrado"

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, es increpado por el diputado de Vox José María Sánchez durante un debate sobre la quema de libros en el franquismo.

El vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, fue el protagonista forzoso ayer de una escena inédita en el Hemiciclo, al menos en la etapa posterior a la dictadura franquista de la política española. Precisamente, de eso se hablaba ayer cuando se produjo la tercera autoridad del Estado fue increpado por un diputado de Vox, José María Sánchez.

Sánchez se subió al estrado después de que se le denegara su petición de toma de palabra, según él para contestar a los insultos de un diputado de ERC que niega tal extremo. Gómez de Celis, que mantuvo el pulso a Sánchez en un momento de gran tensión y que se temió que acabase escalando, rompió más tarde su silencio para explicar cómo se sintió y el apoyo que recibió —y el que no recibió—.

"Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo" Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), vicepresidente del Congreso

En las ondas de 'Hora 24', en la Cadena SER, Gómez de Celis ha relatado cómo vivió esos momentos y ha desvelado que incluso llegó a pensar que acabaría siendo agredido físicamente por el parlamentario de la formación que dirige Santiago Abascal: "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo". El socialista también ha concretado que no recibió disculpa alguna de José María Sánchez, pero tampoco desde las filas de Vox. No obstante, sí ha recibido gestos de apoyo desde formaciones, entre los que hubo "muchos diputados del PP", a mayores de ser defendido por las integrantes populares en la Mesa: "Eso significa algo importante".

Gómez de Celis extrae similitudes: "Solo nos viene a la cabeza otra subida al estrado mucho más dramática"

"En ese momento con la lógica tensión del instante, con más frialdad y con cierta pausa, con tristeza, identifica bien lo que nos sucede en España y en el mundo, hay una llegada de posiciones extremistas que aquí sucede lo que ha sucedido y en posiciones más desgraciadas vemos lo que sucede con las guerras", ha dicho el vicepresidente de la Cámara baja.

Gómez de Celis también ha explicado que la petición que hizo perder los estribos al diputado de Vox era imposible que fuese aceptada. "Me reclamaba algo que que era imposible, es algo en lo que nos es imposible intervenir, puesto que no llegamos a escuchar lo que se puede cruzar en bancadas que están lejos de la presidencia", detalló.

El vicepresidente del Congreso también extrajo similitudes de lo ocurrido ayer en el Congreso, respecto de otros momentos históricos vividos en la misma sala. "Lo que no recuerdo y los más viejos del lugar tampoco es que alguien se subiera al estrado, solo nos viene a la cabeza otra subida al estrado mucho más dramática para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", ha deslizado, en una clara referencia al intento de golpe de Estado del 23-F.