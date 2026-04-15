"Sólo pensaba en por dónde me llegaría el sopapo": lo que dice el reglamento sobre las malas formas de los diputados

La escena vivida este martes en el Congreso fue insólita. El diputado de Vox, José María Sánchez, subió a la tribuna del hemiciclo para encararse de forma agresiva con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El incidente tuvo durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE para documentar la quema de libros durante el franquismo y el golpe de Estado. El diputado de Vox ya había sido apercibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras tener un enfrentamiento verbal con el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

El dirigente de Vox se quejaba de que el independentista le había llamado "nazi, asesino, analfabeto y gilipollas". Estas palabras enfurecieron a Sánchez, que subió a la tribuna del hemiciclo para hablar con una letrada del Congreso con el objetivo de que se le permitiera intervenir en el pleno. Se le denegó la petición hasta en dos ocasiones, lo que provocó que subiera a la tribuna para enfrentarse a Gómez de Celis ante el bochorno del resto de diputados.

"No lo puedes consentir", le exigía al presidente en funciones del Pleno. Conforme al Reglamento, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, tras haber desatendido tres avisos, lo que le impidió participar en los debates y votaciones del resto de sesión.

"Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien", ha admitido después Gómez de Celis al recordar este momento. "Lo que no recuerdo, y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado. Lo hablamos todos y solo nos viene a la cabeza otra subida del estrado, mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", ha añadido en referencia al golpe de estado del 23F.

La escena inédita ha sido también la comidilla de la sesión de control al Gobierno de este miércoles. "Me alegra de que que no asalte mi escaño y me grite a diez centímetros de mi cara, como hace algún diputado de su grupo", ha dicho con algo de ironía el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, a la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

¿A qué sanción puede enfrentarse ahora el diputado de Vox? El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha instado a la Mesa del Congreso a aplicarle un castigo "contundente". "Es muy grave. Esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias", ha apuntado el dirigente socialista.

El artículo 100 del reglamento del Congreso establece en primer lugar que la prohibición de asistir a una o dos sesiones y la expulsión inmediata de un diputado o de una diputada podrán ser impuestas por la Presidencia, como así ha ocurrido.

El artículo 106 advierte, eso sí, de que un "desorden grave" puede llegar a ser sancionada con un mes de suspensión. "Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no miembro de la Cámara, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada. Si se tratare de un miembro de la Cámara, la Presidencia le suspenderá, además, en el acto en su condición de tal por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción.

Ese artículo 101, que ya contempla la suspensión temporal, indica lo siguiente:

La suspensión temporal en la condición de diputado o diputada podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, por razón de disciplina parlamentaria, en los siguientes supuestos:

Cuando impuesta y cumplida la sanción prevista en el artículo 99, el diputado o diputada persistiere en su actitud. Cuando portare armas dentro del recinto parlamentario. Cuando, tras su expulsión del salón de sesiones, se negare a abandonarlo. Cuando contraviniere lo dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento (Los miembros de la Cámara no podrán invocar o hacer uso de su condición de tales para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional)

En el caso de ver motivos para esa suspensión temporal, la decisión se someterá "a la consideración y decisión del Pleno de la Cámara en sesión secreta". Y si la causa de la sanción pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia lo comunicará al órgano judicial competente.