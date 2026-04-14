Otra diputada de Vox se une a Antelo y deja a los de Abascal sin poder controlar al PP en Murcia

Sigue la sangría en Vox Murcia, después de la suerte de 'boda roja' que se vive en la formación ultra tras los enfrentamientos de críticos como Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Juan García-Gallardo o el propio José Ángel Antelo, exlíder en la Región murciana cuya directiva dimitió en bloque para forzarle a salir del grupo parlamentario. Con todo, en esta ocasión se trata de un movimiento que altera la posición de comodidad de la que goza Vox respecto al Partido Popular de Fernando López Miras, que necesita su apoyo para sacar adelante las iniciativas, ante la falta de mayoría.

Este martes, esa aritmética parlamentaria autonómica deja de existir y los populares podrían buscar el apoyo de los dos exdiputados de Vox que pasan a conformar el Grupo Mixto junto a María Marín (Podemos) y a José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes). A Antelo se suma la diputada Virginia Martínez, quien en su cuenta oficial de X —antes Twitter— ha compartido un comunicado en el que explica los motivos de su salida. Se trata de la misma diputada que no apoyó el cese de Antelo.

En sintonía con las declaraciones de la única concejala con la que contaba Vox en Cartagena, y que representa la salida anterior a la de Virginia Martínez, la diputada autonómica ha hablado de una "profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox bajo la actual dirección del partido". Martínez concreta que "tras haberlo meditado detenidamente" ya ha "comunicado a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia mi decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario Vox".

Martínez recoge las acusaciones contra la cúpula y señala a Garriga

Entre la serie de argumentos que ha esgrimido Virginia Martínez para explicar su salida de Vox, esta ha apuntado a las críticas y acusaciones realizadas por parte de García-Gallardo en una entrevista en El Mundo. "Nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula no solo en puestos de responsabilidad sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP- que vive de la formación interna", recoge el comunicado de la diputada autonómica murciana.

"Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista", ha señalado también Martínez en dicho comunicado compartido en la citada red social.

Por otro lado, Martínez también ha apuntado a uno de los últimos movimientos del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En el documento compartido esta indica que "la carta enviada a los afiliados y simpatizantes el pasado 1 de abril por el Secretario General, Ignacio Garriga, es un cúmulo de despropósitos que solo demuestran una absoluta falta de autocrítica".

Uno de los primeros comentarios que ha recibido el anuncio de Martínez, de carácter positivo, ha sido del propio Espinosa de los Monteros, quien ya advirtió hace unas semanas que trataban de expulsarle de la formación en cuya fundación participó. "Gracias por tu trabajo todos estos años, Virginia. ¡Un abrazo!", le ha trasladado.

¿Qué podrían pactar el PP murciano y los dos exdiputados de Vox?

Respecto a posibles pactos con el Partido Popular, Virginia Martínez no ha concretado nada en el mencionado comunicado. No obstante, sí ha advertido en este que "la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado".

Quien sí se ha mostrado a favor de votar una iniciativa del Ejecutivo autonómico del Partido Popular es el propio José Ángel Antelo, que ha retirado el veto que mantenía en Vox a la Ley de Vivienda Asequible. Si Virginia Martínez también apoya esa norma, el PP podría sacarla adelante sin necesidad de hablar ni siquiera con los de Abascal.