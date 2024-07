Un diputado de Podemos se encadena las manos en la Asamblea de Murcia: “Mi nombre es Víctor Egío y esta es mi historia"

El diputado de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia Víctor Egío se ha encadenado las manos como forma de protestar por la sanción de un mes sin empleo y sueldo impuesta este miércoles por el pleno de la cámara al negarse a abandonar la sesión que se celebraba el 26 de junio pasado cuando fue expulsado por la presidenta, Visitación Martínez.

Egío, el primer diputado sancionado en la historia del Parlamento murciano, ha tomado la palabra en el turno de intervención final del pleno y ha pedido un minuto de silencio por "esta Asamblea Regional sometida a despotismo; vulnerada, violada, atropellada y deshonrada una vez más”, tras lo que se ha encadenado las manos, alzándolas sobre su cabeza, para iniciar su protesta en silencio.

“Me podrán atar de pies y manos, pero seguiré hablando mientras no me corten la lengua”, ha dicho Egío en su alocución.

“Mi nombre es Víctor Egío, y hoy voy a ser el primer diputado sancionado y expulsado en la historia de esta Asamblea”, ha proseguido el diputado, añadiendo que ha sido “condenado en un juicio sumarísimo por el diputado que me condenó con sus bulos por disfrutar de un permiso de paternidad y por la presidenta que no me dejó defenderme, sin testigos, sin publicidad, sin derecho a apelación”.

La propuesta de sanción ha partido de un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado y de la Actividad Política, que analizó el comportamiento de Egío tras haberse suspendido un pleno al negarse a abandonar el salón, pese a haber sido expulsado por la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez.

Egío quería que Martínez le diera la palabra para aclarar a un diputado de Vox que su ausencia de la Asamblea durante varias semanas había sido por su reciente paternidad, pero la presidenta de la Cámara se lo negó, ya que el reglamento impide interrumpir las votaciones una vez iniciadas.

La sanción, que será efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, ha contado con los votos a favor de PP y Vox, y en contra del PSOE y el grupo Mixto.