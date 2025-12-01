Un hombre mata a puñaladas a su mujer en Torrejón de Ardoz y después se tira desde la azotea

Un hombre de 45 años ha matado de una puñalada en el cuello a su mujer, de 44, y después se ha suicidado arrojándose desde la azotea de su edificio. Ocurrió la pasada noche en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. La investigación está abierta, pero todo apunta a que se trata de un nuevo caso mortal de violencia machista.

Según informan fuentes de la Policía Nacional y del 112 de Madrid, los hechos sucedieron hacia las 22.00 horas del domingo, en una vivienda de la calle Reino Unido número 2, en un complejo de urbanizaciones.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".

El 112 fue alertado tras el hallazgo del hombre que se había precipitado desde la azotea y ya estaba fallecido, sin posibilidad de reanimación, a la llegada de los sanitarios. Fueron los vecinos los que llamaron alertando de lo sucedido.

La Policía se desplegó en la zona y trató de acceder a la vivienda, pero necesitó para ello la ayuda de los Bomberos. Una vez dentro, encontraron el cuerpo de la mujer. La víctima presentaba "múltiples heridas de arma blanca", incluso en el cuello. La pareja tenía en común dos hijas menores de edad, de 13 y 17 años.

Fuentes del caso han apuntado a EFE que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.

Al parecer, agresor y agredida son de nacionalidad española y nadie más estaba en la casa, en la escena del crimen, cuando accedieron los agentes. Las niñas llegaron más tarde y ahora están a cargo de un familiar.

Este pasado viernes, el Ministerio de Igualdad confirmó los dos últimos casos de violencia machista en nuestro país. El de una mujer de 60 años asesinada el sábado 22 de noviembre, en Málaga; y el de otra, de 25 años, asesinada por su pareja el 26 de noviembre. En lo que va de año, 40 mujeres han sido asesinadas ya por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, serían 1.336 mujeres a las que han matado sus parejas o exparejas, si se suma esta nueva mujer conocida hoy.

Cómo pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.

