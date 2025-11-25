Las 7 lecciones de vida de Nevenka Fernández contra la violencia machista en el Congreso por el 25-N

El nombre de Nevenka Fernández ha resonado con fuerza este martes 25 de noviembre en el Congreso de los Diputados. La que fuera primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político, hace 24 años, un caso que aún hoy sigue impactando por la lucha que tuvo que afrontar, ha comparecido en la Cámara Baja en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En su intervención por videoconferencia, la economista ha enlazado su caso de los comienzos de los 2000 con el tiempo actual, llamando a la "valentía" y a la "educación" como armas para combatir la violencia machista.

"Creo que todavía en cada uno de nuestros lugares, desde donde nos corresponde, pelear contra la violencia requiere nuestra valentía. Podemos marcar una diferencia y quizás eso no cambia el mundo, pero un pequeño cambio puede mover montañas. Así que, que seamos valientes y que sigamos apostando por la educación, por un modo de comprender", ha señalado Nevenka a modo de arranque.

Exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández no ha dudado en adentrarse en su caso, que inicialmente se le volvió en contra y que solo muchos años después acabó con el reconocimiento de víctima. De aquella experiencia recuerda que "mi única manera de sobrevivir fue hacer lo que hice". "No considero que fuese muy valiente (...) Siempre hubo personas más valientes que yo, que se atrevieron a escuchar, que se atrevieron a acompañar", ha asegurado en su diálogo con la jueza especializada en violencia de género, Cira García, Fernéndez.

En presencia de la jueza, Nevenka ha pedido fortalecer la formación especializada en la materia. "Tiene que haber formación especializada para personas que se acercan a tratar a víctimas de violencia, porque, como en cualquier otro caso de trauma, una persona sufre un trauma, pues, primeramente, es muy difícil hablar de ello, y es difícil hablar de ello si estás en un lugar donde no te sientes seguro", ha explicado.

Se trata de "cerrar el círculo de culpa" contra la mujer ante un caso de violencia. Ella rememora cómo "me marché llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Y estuve muy sola durante muchísimos años".

Pero más allá de expulsar la idea de culpa, la protagonista de la sesión en el Congreso ha pedido "escuchar" y "comprender" a la víctima, porque la comprensión "tiene efectos curativos extraordinarios". "Yo creo que hace 25 años, incluso siendo juez, había que ser muy valiente para atreverse a escuchar a una mujer que venía a contar lo que la sociedad no estaba preparada para escuchar", ha expuesto.

25 años después las cosas han cambiado, evidentemente, pero no todo lo que a Nevenka y a muchas víctimas les gustaría. Aún hoy, lamenta, "te van a cuestionar inmediatamente, sabes que no vas a ser creída. Van a intentar encontrar la culpa que tú tienes por haberte metido sola en un portal con seis hombres, por haberte puesto la minifalda, por haber consentido una relación, como en mi caso, y después decir que no querías tenerla más".

"Sabes que va a tener consecuencias devastadoras y consecuencias no solo para ti, sino consecuencias para tu entorno, tu familia, o sea, tu vida", ha culminado, entre la emoción del resto de participantes y presentes en el Congreso de los Diputados este 25N.