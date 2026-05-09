El acoso de Vito Quiles o Bertrand Ndongo tiene su origen en la extrema derecha trumpista y continúa con el apoyo de PP y Vox

El 21 de febrero de 2016, un todavía desconocido periodista del diario El Mundo, de poco más de 30 años, publicaba en el periódico una entrevista exclusiva con "la primera mujer" que había sufrido "torturas" por parte de Sergio Morate, el hombre condenado un año antes por el asesinato de dos mujeres. El reportaje, publicado en el suplemento Crónica, ya no puede encontrarse en la web del periódico. Cuando uno busca la pieza, titulada "Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca", encuentra en su lugar una rectificación. Porque ni esa mujer habló con El Mundo, "ni fue víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas". Tampoco "consintió" que publicaran "una fotografía obtenida de su perfil de Facebook". El periodista que firmó y se inventó la crónica fue condenado por "intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen". Su nombre es Javier Negre, hoy dueño de Rights News Media, sociedad bajo la que articula un pequeño amasijo de medios de extrema derecha como EDA TV, La Derecha Diario o UHN Plus.

Negre es, o quiere ser, un imitador de Steve Bannon, el exasesor e ideólogo de la primera campaña de Donald Trump que fundó en Estados Unidos el medio digital de ultraderecha Breitbart News. En los últimos años, Bannon se ha convertido en un referente de la extrema derecha en eso de la batalla cultural. Su medio, que nació para ser más de derechas que la histórica Fox News, basa su trabajo en la transmisión de odio, valiéndose para ello de mentiras, propaganda o cualquier cosa que sea necesaria para generar un miedo social que se transforme en votos. A finales de 2025, Negre, que también cuenta con presencia en Estados Unidos, fue entrevistado por el propio Bannon en el programa de este último, War Room, para celebrar que haya un "medio MAGA en español" como los suyos. "Es realmente importante crear una gran red para mostrar a la comunidad hispana que Trump no es malo para las comunidades hispanas. Es un buen tipo", defendió Negre.

Antes de llegar a codearse con Bannon, Javier Negre gestó en España uno de los primeros intentos exitosos que buscaba emular al maestro. Lo logró durante la pandemia, cuando creó el canal de YouTube Estado de Alarma TV. Con la coletilla habitual del "aquí encontrarás la verdad", su proyecto se dedicó a la propagación de bulos y desinformación para contagiar miedo a una población ya de por sí asustada. La propia plataforma, YouTube, llegó a bloquear su canal por acoso y/o desinformación. Pero Negre ya había conseguido la atención que buscaba. A pesar de haber nacido para criticar la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria, consiguió instaurarse como uno de los medios referentes del universo 'mediático' de la extrema derecha en España.

Los agitadores ultra

La pandemia del coronavirus, como cualquier otra catástrofe (también se vio con la dana en Valencia) fue el caldo perfecto para la proliferación de diferentes personajes y proyectos de la órbita extremista. Es el caso, por ejemplo, de Bertrand Ndongo, a quien el grupo parlamentario de Sumar acaba de denunciar tanto en el Congreso como ante la Policía por hostigamiento a una de sus portavoces, Aina Vidal.

Ndongo se hizo conocido gracias a las redes sociales, sobre todo Twitter. Al principio, no intervenía mucho más que para contestar a otras cuentas, como el 27 de octubre de 2014, cuando le dijo a Esperanza Aguirre que era "muy grande, alguien que hace temblar al socialismo". En 2018 comenzó a publicar vídeos críticos hasta el insulto contra la izquierda. El 10 de octubre de aquel año publicó en un canal de YouTube llamado Yves Meye un vídeo que dejaba adivinar su manera de actuar en el futuro. "Puto Rufián", tituló la grabación en la que se le veía lanzar improperios contra el diputado de ERC.

Cada vez más próximo a Vox, Ndongo fue subiendo más y más vídeos y programas como Espejo Público le ofrecieron espacios en televisión. Fue ahí donde se le definió primero como "el camerunés de Vox" y luego como "el negro de Vox". Aprovechando el empuje mediático, en 2019 abrió otro canal en YouTube al que llamó La cosa está muy negra. En esa época, estuvo un tiempo también como asesor de Rocío Monasterio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. A finales de diciembre, Ndongo avisó en sus redes sociales que había recibido el "carnet de afiliado" de Vox.

Su éxito en redes hizo que Javier Negre se fijara en él. Bertrand Ndongo se convirtió en colaborador de Estado de Alarma, aunque más adelante, en 2023, recayó de manera definitiva en Periodista Digital, donde continúa. Pero que no siguiese tampoco fue un problema para Negre, quien ya había puesto su atención en otro de estos agitadores, un tal Vito Quiles Zoppellari, un chaval todavía no muy conocido que en noviembre de 2021 se había incorporado al canal 7NN, donde esperaba dar rienda suelta a una "batalla contra la corrección política". La cadena en la que comenzaría a trabajar había sido fundada por dos miembros de la Fundación Francisco Franco. El agitador, sin embargo, no tardaría en dar el salto a Estado de Alarma. Es, de hecho, su cara más visible desde que Negre se fue a hacer las Américas de la mano de Javier Milei y cía.

"Contratamos gente rara, sin vida social", dijo Steve Bannon sobre el equipo que escogía para su medio, en declaraciones recogidas por The Washington Post.

Acoso en el Congreso y en la calle

Este miércoles, en una conversación con El HuffPost, la portavoz de Comuns y Sumar en el Congreso, Aina Vidal, decía desconocer qué había llevado al Congreso, entonces y ahora en manos del PSOE, a aceptar la presencia de agitadores como Vito Quiles, Bertrand Ndongo o, en su momento, Javier Negre, entre el resto de periodistas. Desde que pueden entrar en la Cámara, todos ellos se dedican a perseguir y acosar a los diputados (excepto los del PP y Vox) y a intimidar y boicotear el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.

El insulto de Ndongo a Vidal, a quien llamó "idiota", y su posterior hostigamiento en el exterior del Parlamento, es solo el último ejemplo de una manera violenta de actuar que se ha convertido en norma. El agitador acreditado por Periodista Digital en el Congreso ha sido denunciado hasta en tres ocasiones ante el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. La suma de denuncias de Vito Quiles es aún mayor. El que fuera también jefe de prensa de Alvise Pérez y candidato de SALF ha recibido ocho denuncias.

Hace poco, y tras las continuas quejas no solo de los grupos parlamentarios y sus jefes de prensa, a excepción de Vox y PP, sino también de los periodistas, el Congreso aprobó una reforma de su reglamento para abrir la puerta a la revocación de las credenciales de prensa a quienes cometan infracciones "muy graves", como faltar al respeto "a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso" o "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas". Si el Congreso estima que Quiles o Ndongo han podido cometer alguna de estas faltas, podrían perder su acreditación, ya sea temporal o definitiva.

Esta forma de proceder no se limita, en todo caso, al Congreso. Sin ir más lejos, hace unos días la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunció a Vito Quiles por una agresión en un restaurante de Madrid. El activista ultra, por cierto, se defendió de las acusaciones en un vídeo grabado desde el despacho de una diputada del PP en el Congreso. Quiles, entre otras cosas, está también procesado por un presunto delito de injurias y calumnias por mensajes proferidos contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y fue denunciado por la comunicadora y analista en televisión Sarah Santaolalla por acosarla en su domicilio. Hay más, como que le piden cuatro años y medio de prisión, tanto a él como a Negre, por denigrar a una mujer con diversidad funcional.

El apoyo de PP y Vox

Los diputados de Partido Popular y Vox se han opuesto desde el principio a cualquier cosa que significara poner fin a la violencia de estos agitadores. El secretario general del PP, Miguel Tellado, reconoció incluso su admiración por lo que él entiende como “valentía” en la forma de actuar de Quiles, a quien En su entrevista con El HuffPost, Aina Vidal decía que si Quiles o Ndongo tienen la presencia que tienen "es gracias y solo gracias al Partido Popular y a Vox". Y lanzaba, como ejemplo, un dato: 680.000 euros que el PP había dado a Estado de Alarma, el medio de Javier Negre.

La cifra fue publicada por el diario El Salto en noviembre de 2025. Según una investigación del periódico, desde 2021 el PP "comenzó a financiar con dinero público y de manera exponencial a una web de noticias y un canal de YouTube sin apenas visitas ni repercusión, EDA TV". "Tras un exhaustivo barrido y una detallada limpieza de cientos de miles de contratos públicos de administraciones autonómicas, provinciales y locales", contabilizaron 172 contratos de publicidad institucional por valor de 681.420,56 euros.

Según ha podido comprobar El HuffPost a través de la plataforma de contratación pública, solo en 2026 la Junta de Castilla y León, en manos del Partido Popular, ha adjudicado dos campañas de publicidad institucional a Periodista Digital. Por su parte, en lo que va de año, EDA TV ha recibido más de 10.000 euros de diferentes administraciones también controladas por el Partido Popular.

A Partido Popular y Vox se suma también Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Alvise Pérez, para quien trabajó Vito Quiles. Según pudo confirmar El País, Alvise Pérez pagó más de 13.000 euros al activista ultra durante su gira por universidades del país.