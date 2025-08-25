Una antigua isla española reclama su independencia: "Tenemos que ser libres"

Probablemente, nunca hayas oído hablar de ella. Annobón es la menor y la más alejada del continente de las islas del golfo de Guinea. Su superficie, volcánica, es de apenas 17 kilómetros cuadrados y allí viven unas 5.000 personas. Este territorio, que en su día perteneció a España, reclama ahora su independencia de Guinea Ecuatorial.

Su historia es la siguiente. El nombre de la isla, "Annobón", proviene de la frase portuguesa "Ano Bom", que significa "Año Nuevo", dado por los exploradores portugueses que descubrieron la isla el 1 de enero de 1473. La isla estaba deshabitada hasta entonces, pero los colonizadores portugueses trajeron a africanos esclavizados, principalmente de Angola y São Tomé, para poblar el territorio. Con el tiempo, estos esclavos liberados o abandonados formaron una comunidad distinta, integrando costumbres africanas con tradiciones portuguesas.

En 1778, Portugal cedió Annobón, Bioko y Río Muni a España gracias al conocido 'Tratado de El Pardo'. Sin embargo, España prestó poca atención a Annobón, lo que permitió a los isleños mantener gran parte de su autonomía. Así fueron pasando los años hasta que, hace algo más de medio siglo, Guinea Española fue reorganizada administrativamente y la pequeña isla pasó a ser una provincia española de ultramar. Pero en octubre de 1968, Guinea Ecuatorial se independizó de España y Annobón fue absorbida por el nuevo Estado.

Ahora, Annobón quiere la independencia de Guinea y ser autónoma o, al menos, vincularse a Argentina dado que fue gobernada en los tiempos del imperio desde el Virreinato del Río de la Plata. En 2022 hicieron su declaración unilateral de independencia e incluso tienen un gobierno en el "exilio", pero ningún país lo ha reconocido oficialmente. “Estamos luchando por nuestra libertad, queremos ser libres”, afirma Orland Cartagena, que ha ofrecido una entrevista al diario El País en calidad de primer ministro annobonés. En esta y otras conversaciones, Cartagena denuncia la situación de abandono que sufren sus habitantes, al carecer de suministro de electricidad o medicinas.

Annobón sufrió desde su anexión a Guinea Ecuatorial - denuncian - una importante represión, con la deportación forzosa de todos los hombres de entre 15 y 75 años para trabajos forzados en las plantaciones de Fernando Poo, la prohibición del uso de la lengua y cultura local, la ausencia de servicios médicos ante epidemias y el uso de la isla como cárcel abierta y vertedero de residuos tóxicos (1988), con devastadoras consecuencias sanitarias y ambientales.

Guinea Ecuatorial establece en su Constitución, mientras, que Annobón es parte “inalienable” de su territorio y considera al movimiento separatista como “ilegal” e “incitado por Occidente”. Para evitar levantamientos o tumultos, el gobierno guineano ha despegado a cientos de militares por toda la isla.

"Desde la salida de los españoles del Golfo de Guinea y la creación e independencia del estado de Guinea Ecuatorial, el pais solo ha conocido dos regímenes brutales que han mantenido estrangulada la Isla de Annobón y su población, socavándoles en la miseria, bajo una discriminación sistemática de aislamiento e incomunicación total, sometiéndoles a la hambruna, y convirtiéndolo en un Cementerio particular para el almacenamiento de millones de toneladas de residuos toxicos y basuras nucleares a cambio de millones de dólares para sus bolsillos. Estas políticas de aislamiento siguen causando un desastre ecológico y una migración forzada de los annoboneses a otras partes del mundo", asegura el gobierno en el exilio en su página web.

Denunciamos al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial, por delitos de lesa humanidad.#Annobon #Argentina #LesaHumanidad #GuineaEcuatorial pic.twitter.com/nmLFdhd9xK — Gobierno de la República de Annobón (@AnnobonGob) August 22, 2025

España, mientras, ha olvidado esta isla. Este año, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados reclamando al Gobierno que exprese su respaldo a la protección de los derechos fundamentales del pueblo annobonés, perteneciente a Guinea Ecuatorial, incluyendo el derecho a su autodeterminación, y que promueva a su vez el envío de una misión de Naciones Unidas en la isla. La proposición no de ley todavía se encuentra en fase de tramitación.