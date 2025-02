Una diputada de Vox ataca a un bebé por su nombre; por Alán Barroso

Esto es lo más asqueroso que podía hacer Vox. En un pueblo de Zamora de 91 habitantes ha nacido un bebé después de 18 años sin que naciese nadie. Los vecinos están contentísimos, la señora mayor le da besos, y todos están felices por tener vida nueva. ¿Y qué hace la diputada de Vox Rocío de Meer? Pues compartir el vídeo y decir que "el futuro de España es tenebroso" porque el niño se llama Ayoub.

¿Cómo de podrida tienes que estar por dentro para ver a un bebé recién nacido siendo celebrado por sus vecinos mayores y pensar que eso es tenebroso? Siempre se quejan de que los inmigrantes "no se integran". Pues dime tú qué hay más integrado que una familia que decide irse a vivir a un pueblo de 91 habitantes de la España vaciada y que todos los vecinos los quieran. Pero claro, para VOX eso no es suficiente porque el niño no se llama Manolo.

Y lo mejor es que esto lo dice una Rocío de Meer, que no es precisamente un apellido de Albacete. Y lo dice en el del partido de los Smith, los Steegmann, los Frings, los Tertsch. El futuro de España no es tenebroso porque nazca un niño llamado Ayoub. Es tenebroso porque haya diputados que utilicen a bebés recién nacidos para alimentar su odio racista. Eso sí que da miedo.