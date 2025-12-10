El PSOE denuncia ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Algeciras, del PP, por acoso sexual

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras (Cádiz), el también senador del PP José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A de Algeciras, piden que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

También piden que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

El PSOE pide que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual.