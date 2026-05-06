Una mexicana se cruza con Ayuso en un aeropuerto, se pone a hablar con ella y su vídeo ya corre como la pólvora

El viaje de diez días de Isabel Díaz Ayuso por México no está siendo fácil para la presidenta madrileña. Tal como contaba este martes El HuffPost, la Arquidiócesis Primada de México le impidió celebrar un acto en la Catedral de Ciudad de México en el que se iba a ensalzar la Conquista de América y la figura de Hernán Cortes. "La Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos", señalaron en un comunicado.

Rápidamente, el equipo de Ayuso movió ficha en el Frontón de México, la sede de la producción de teatro 'Malinche'. "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó la presidenta madrileña en referencia a este incidente.

Según ha contado El País, poco antes de que el evento se cancelara en la Catedral, varias decenas de representantes de los pueblos originarios ya se habían congregado a las puertas del templo para leer un comunicado contra el reconocimiento a Hernán Cortés.

Sus palabras en el acto finalmente celebrado también han generado polémica. En un momento dado, Ayuso dijo que ella viene "de ese Madrid que hoy tiene a muchas 'Malinches' en el Metro, en las calles, en los colegios" algo de lo que se siente "profundamente orgullosa".

En respuesta al vídeo, muchos usuarios en redes sociales han recordado lo que significa allí la palabra "malinchista": "Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio". Un adjetivo que en México es despectivo.

"¿Está utilizando el término 'malinche' como algo positivo?", se ha preguntado otra persona. "No sabe ni el significado de Malinche. Qué manera de hacer el ridículo", ha dicho otra. "¿Pero sabe quién fue malinche?", apostillaba otro.

La visita de Ayuso a México no ha gustado en el país. Por supuesto, tampoco a la presidenta, Claudia Sheinbaum. "Quienes reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota", dijo en rueda de prensa. Y Ayuso ya se está empezando a encontrar con mexicanos enfadados con la lectura particular que hace de la historia.

Una mujer se encontró a la presidenta madrileña en el aeropuerto de Aguascalientes, la reconoció y se dirigió directamente a ella. "Yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. A usted la invitaron, pero hay algunas expresiones que ustedes han realizado contra los mexicanos con las que no estoy de acuerdo", empieza diciendo la mujer ante una Ayuso visiblemente incomoda.

La presidenta madrileña le pregunta extrañada si ella ha insultado a los mexicanos. "Ha hecho algunas expresiones sobre la reivindicación de la conquista. Es importante reconocer los abusos", le responde la mexicana.

En ese momento, Ayuso intenta no continuar con la conversación y saluda a otras personas. Finalmente, la mujer se retira y le recuerda que México se escribe con "x", no con "j", como Ayuso hace. "Muy bien, venga", le responde la dirigente madrileña nerviosa. El vídeo ha comenzado a correr como la pólvora en redes sociales.

Más Madrid y PSOE han cargado también contra la visita de Ayuso a México. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, reclamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid que deje de hablar “en nombre” de todos los españoles para “insultar a los mexicanos”. “Que deje de hablar en nuestro nombre, porque las cosas que está diciendo en México por esa boca no nos representan a ninguno”, señaló Espinar en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.