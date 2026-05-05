Sheinbaum lanza una indirecta contra Ayuso: "Quienes reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota"

Claudia Sheinbaum no se ha querido perder la ocasión de replicar las palabras de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta mexicana ha arremetido inidirectamente este martes contra quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, al advertir que "están destinados a la derrota". Todo ello en un contexto marcado por la visita a este país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en las últimas horas ha ensalzado la figura del conquistador.

"A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota", ha afirmado la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el "mestizaje" como elementos positivos de la historia compartida entre España y México. El evento encabezado fue organizado junto al productor Nacho Cano, tras la cancelación de un acto previsto en la Catedral Metropolitana.

"El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría. Ante los discursos del odio, que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas tenemos que buscar las maneras de poder hablar en libertad", lanzó Díaz Ayuso durante su discurso en el recinto Frontón de México. "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España, de México, y que nunca deban ser cambiados de sitio. Que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", agregó, en referencia al evento cancelado de este martes.

La visita de Díaz Ayuso también ha generado una ola de protestas de colectivos indígenas mexicanos, que denunciaron la exaltación del conquistador y exigieron una disculpa por los abusos cometidos durante la colonización.