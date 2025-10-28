Una mujer herida grave en El Pedroso (Sevilla) tras ser atropellada por su expareja

Una mujer de 30 años ha resultado herida grave después de, presuntamente, ser atropellada por su expareja, un vecino de El Pedroso (Sevilla) que se dio a la fuga y fue interceptado y detenido por la Guardia Civil en la localidad cercana de Cantillana.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que el atropello se produjo este lunes, en torno a las 12:45 horas, en la calle Calera, en El Pedroso, desde donde varias personas llamaron a Emergencias para informar de que el atropello había sido intencionado y que el conductor se había dado a la fuga.

La Guardia Civil activó entonces la búsqueda de este hombre, que fue localizado en Cantillana, localidad distante 31 kilómetros, en un caso que investiga el equipo de Policía Judicial de Lora del Río. La mujer sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Resolución de Constantina.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.