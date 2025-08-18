Vox acumula pérdidas de 7,3 millones de euros en los últimos tres años

Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, ha perdido un total de 7,3 millones de euros en los últimos años, una realidad que dista mucho del crecimiento electoral que se le presupone a la formación según las encuestas. Según ha adelantado el periódico El País, los últimos tres años de la formación habrían supuesto un agujero en el bolsillo. En 2022 habría perdido un total de 1,9 millones; en 2023, 2,6 millones; y 2,7 en 2024. Las pérdidas se han convertido en una costumbre en el partido que no tiene ganancias desde 2020.

Lejos queda aquella irrupción electoral que colocó en el mapa a Vox en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y que supuso una considerable ganancia económica con su entrada a las instituciones. Hasta 2020, en esos tres años el partido de Abascal habría ganado 12,2 millones de euros siendo el último cuando la cuenta estaba más llena por el superávit que rozó los seis millones de euros. Sin embargo, en 2021 las ganancias ya empezaron a reducirse hasta los 187.678 euros. En conclusión, el patrimonio neto de la formación ultra se ha reducido en un 68,5%.

Para poner perspectiva, Vox es el partido que más pérdidas acumula a sus espaldas. El Partido Popular ha ganado 24 millones en tres años y ha aumentado su patrimonio neto en un 38,7%. El PSOE, y debido al batacazo electoral autonómico de los últimos años, ha perdido 1,1 millones y ha visto reducido su patrimonio en un 25%.

La formación de extrema derecha que mantiene en su discurso el "gasto político" que suponen las instituciones para las arcas del Estado percibe un total del 82% de sus ingresos precisamente del Estado. Los fondos que recibe la formación por los diferentes cargos públicos que tienen en los organismos han crecido un 61% en el último año hasta llegar a la cifra de 3,5 millones de euros y casi igualar el montante de las cuotas de todos los afiliados. Otro de los músculos financieros del partido es el banco húngaro MBH, controlado por el Gobierno de Viktor Orbán.

El partido húngaro de extrema derecha se ha convertido en el padrino de muchas de las formaciones de extrema derecha en toda Europa. En el caso español, Vox recibió un total de 6.592.152 euros en 2023 por el que pagó 1.059.319 euros de intereses. Al año siguiente, en 2024, tuvo otro pago por importe de siete millones. Además, ese año fue precisamente en el que la formación ultra perdió dinero en todas las campañas electorales a excepción de las elecciones europeas.

La descapitalización de Vox no se explicaría si sus fondos no se hubieran vaciado destinado a la fundación Disenso —el brazo armado de la formación que se dedica especialmente a lo que denominan como "batalla cultural"—. El partido de Abascal le ha trasferido un total de 2,5 millones desde 2021 a 2023 y otros 2 millones en 2024. Lo que da una suma de 10,9 millones de euros en cinco años, más que las pérdidas que ha sufrido el partido.

Todo ello se suma a las multas recurrentes que caen sobre el partido por parte del Tribunal de Cuentas. La última de 862.496 de euros por haber incurrido en financiación ilegal continuada entre los años 2018 y 2020. El partido de Abascal sigue argumentando su discurso contra los servicios públicos mientras acumula pérdidas y obtiene un 82% de sus ingresos por parte de las arcas del Estado.