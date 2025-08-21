Vox cancela un "rezo islámico" en el polideportivo municipal de Las Torres de Cotillas (Murcia)

Nueva polémica en Murcia por el veto al rezo musulmán. El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz, de Vox, ha anunciado la cancelación de un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo de la localidad, según informaron fuentes de ese partido en un comunicado publicado en la red social Facebook.

Desde Vox han afirmado que el evento "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos", ha manifestado Ruiz.

La formación política han trasladado su "compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos".

"Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio", ha concluido el edil.

Las Torres de Cotillas cuenta con 22 406 habitantes censados en 2024 y forma parte del área metropolitana de Murcia, estando situada a 15 km de la ciudad de Murcia. El municipio tiene una mezquita situada en la calle Lorca, 9.

La polémica de esta localidad se produce tres semanas después de que PP y Vox impulsaran en Jumilla un veto encubierto al rezo musulmán también en el polideportivo de la ciudad, al aprobar una ordenanza por la cual sólo se puede utilizar este espacio para fines deportivos o eventos autorizados previamente por el ayuntamiento.