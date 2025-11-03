Claves de la dimisión de Mazón: resumen, reacciones, dudas y certezas sobre qué va a pasar ahora
Se venía barruntando todo el fin de semana y este lunes, pasadas las nueve de la mañana, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como president de la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho en una comparecencia en la que sólo ha dedicado una frase a las 229 víctimas de la DANA, en la que ha habido que leer entre líneas que dimitía y en la que se ha dedicado a arremeter contra el gobierno central.
Estas son las claves de su dimisión y de todo lo que implica:
Una comparecencia peculiar...
- Ha anunciado su dimisión sin pronunciarlo expresamente.
- Ha agradecido "su apoyo al rey", sin mencionar en ningún momento al PP, ni a su presidente Núñez Feijóo.
¿Qué ha precipitado su dimisión un año después?
- La permanencia de Mazón como president ha sido un engorro para el PP durante todo este último año, pero se volvió imposible tras el funeral de Estado de la semana pasada, como analiza Héctor Juanatey.
- "Mazón escuchó bien alto lo que los familiares de las víctimas pensaban de él, y hay veces en que lo peor que a uno le puede pasar es que le digan con sinceridad lo que piensan de él".
El sentir en la calle
- Miles de valencianos han salido a la calle en múltiples ocasiones en el último año para pedir la marcha de Mazón. Un repaso en imágenes a los principales lemas.
"Tarde", "mal" e "insuficiente": las reacciones a la dimisión
- Aquí tienes todas valoraciones desde el gobierno central, resto de partidos y principales figuras políticas.
Las tres palabras de Rufián
- Entre las reacciones, destaca la del portavoz de ERC, que a los cinco minutos de hablar Mazón ha calificado su dimisión como "a la altura del personaje".
- También ha destacado un dato que habla por sí solo.
- Aquí tienes las valoraciones de Isaías Lafuente, Rosa Villacastín y Silvia Intxaurrondo.
Qué implica que Mazón siga aforado
- Javier Escartín explica por qué es importante para Mazón el seguir como diputado y si puede ser juzgado o no.
- Las claves de qué ocurriría si deja su escaño.
Los plazos que se abren
- Mazón asume el gobierno en funciones hasta que haya nuevo president.
- Todo depende de cuándo renuncie oficialmente a su cargo: los plazos que se manejan.
Siete momentos que quedarán para la historia (mala)
- Recordamos momentos como su discusión con un afectado de la DANA a su "¿Cuándo he mentido yo?".
Y, mientras tanto, declaraba Maribel Vilaplana
- La periodista que comió con él el día de la DANA en el Ventrorro ha acudido al juzgado.
- No ha aportado el ticket del parking al que supuestamente la acompañó tras la comida, pero ha facilitado la matrícula para que pueda comprobarse la hora.
¿Dimite tarde?
