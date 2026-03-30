Y ahora, RTVE: el PP creará en el Senado una comisión de investigación sobre la gestión de la cadena pública

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López,en su comparecencia en el Senado.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE).

Lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado en una rueda de prensa, en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, bajo los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal tiene "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.