Yolanda Díaz, "orgullosa" de ser vetada en Israel por ser "un estado que perpetra un genocidio"

Apenas unos minutos después de que Pedro Sánchez se refiriera a Israel como un estado genocida y utilizara el término "genocidio" por primera vez en una declaración institucional, Israel ha movido ficha. Y lo ha hecho de una forma contundente, vetando la entrada en el país a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

El término "genocidio" usado por Sánchez en la mañana de este lunes ha ido acompañado de una batería de nueve medidas de presión contra Israel, entre ellas el embargo de armas, la prohibición del tránsito a todos los barcos que transporten combustibles destinados a Israel o la denegación de entrada al espacio aéreo español a los aviones, entre otras.

Nada más conocerse la decisión del gobierno de Netanyahu, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que es "un orgullo" ser vetada de un país que "perpetra un genocidio". Con un mensaje en su cuenta de BlueSky, Díaz ha afirmado que el Gobierno seguirá "luchando por los derechos del pueblo palestino".

"Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", escribió Díaz en la red social.

Pese a ello, ha precisado que "no se puede prohibir la entrada de dos ministras de un Gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando" y ha pedido retirar de forma inmediata a la embajadora española en Israel.

El veto a Díaz y Rego ha sido comunicado por le ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, como respuesta a las medidas del Gobierno español, antes de asegurar que Sumar es un "partido extremista".

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", afirmó Saar, que ha definido a España como un país con un "antisemitismo institucionalizado".