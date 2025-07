Yolanda Díaz pide a Sánchez un giro del gobierno hacia lo social: "Dejen de bloquear las medidas que presentamos"

La vicepresidenta segunda de Trabajo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé un giro del gobierno hacia lo social para evitar la victoria "de las derechas" en unas próximas elecciones. "Usted habló en el comité federal sobre enderezar el barco. Yo le aseguro que sólo hay viento favorable para quien sabe a dónde va. Le he dicho muchas veces que gobernar no es resistir, es transformar. Hay que cuidar el gobierno progresista, y eso no se hace con gestos. Se hace publicando buenas noticias en el Boletín Oficial del Estado. Si no lo hacemos, ya sabemos lo que nos viene", ha dicho Díaz.

Apenas horas después de conocer el fallecimiento de su padre, el sindicalista Suso Díaz, Díaz ha acudido al Congreso para participar en el pleno monográfico sobre corrupción después de conocer la implicación del socialista Santos Cerdán en el denominado 'caso Koldo'. Al respecto, la dirigente de Sumar ha dicho que la corrupción es "una tragedia nacional".

"La corrupción ha sido una forma de gobernar en España durante el bipartidismo, una cultura política basada en el clientelismo y en las puertas giratorias. Pero no es inevitable. La corrupción no es una plaga, no es un fenómeno atmosférico. Está aquí porque durante dos décadas nadie quiso acabar con ella", ha dicho.

Díaz ha señalado que todo el mundo sabe cómo funciona la corrupción. "Son las empresas las que redactan los pliegos de contratación, el amigo que estaba en el partido que ahora trabaja en la constructora, el exalto cargo que ahora media para una empresa energética, el secretario de organización de un partido otorgando infraestructuras a un territorio sí y a otro no. Sabemos cómo funciona y destruye la confianza de la ciudadanía", ha expresado.

Ante esto, Díaz ha señalado que no se puede mirar hacia otro lado. "Tenemos la obligación de corregir ese déficit democrático. No sólo estamos aquí para mejorar la vida de los españoles, sino también para regenerar España. Hoy le pedimos que cambie el rumbo", ha dicho Díaz, dirigiéndose directamente a Sánchez.

La vicepresidenta ha admitido que Sánchez es "honrado", pero le ha pedido que avance y dé un giro social al gobierno. "Dejen de bloquear las medidas que presentamos. La ciudadanía quiere que saquemos el estatuto de becario, demos recursos al instituto de finanza, financiemos la ley de dependencia o que cumplamos con el acuerdo de gobierno. Tenemos que avanzar en vivienda, no podemos seguir así. Es la gran preocupación de nuestro país. O estamos con las familias y los jóvenes o con los fondos buitres", ha dicho. Y recordando a su padre, Yolanda ha señalado que él nunca querría que gobernaran las derechas.

"Nosotros tomamos la iniciativa porque vivimos un momento oscuro. Porque hay una guerra en Ucrania, un genocidio en Gaza y Trump practica la crueldad. Este mundo es oscuro y este gobierno es una de las pocas luces que quedan. Yo no voy a permitir que esta luz se apague. El cambio de rumbo tiene que ser decidido. Queremos volver a ganar y para eso necesitamos hechos, no palabras. Este país es mucho mejor que el odio que ellos representan", ha señalado.

Díaz también ha tenido unas duras palabras para Feijóo, de quien ha dicho que no le importa nada la corrupción. "Usted estuvo acompañado en su congreso nacional de los dos rostros visibles de la corrupción en España: Aznar y Rajoy. Son el único partido de España y de Europa que fue condenado a título lucrativo por corrupción. Lo grave es que no han pedido perdón", ha dicho.