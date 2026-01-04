Delcy Rodríguez, la próxima presidenta interina de Venezuela y figura central del chavismo que negociará con Trump la transición

A rey muerto, rey puesto. Venezuela, Estados Unidos y el mundo han vivido un 3 de enero de 2026 histórico. El Gobierno de Donald Trump atacó varios puntos estratégicos del país venezolano y capturó a su presidente, Nicolás Maduro. Tanto él como su mujer, Cilia Flores, serán juzgados en Nueva York, acusados de cuatro cargos relacionados con el "narcoterrorismo".

Más de 24 horas después, la incertidumbre es total. Mientras algunos países internacionales denuncian la acción de la Casa Blanca, asegurando que supone una violación del derecho internacional y de la carta de derechos fundamentales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hay un nombre propio que ha salido a la luz, por motivos más que evidentes. El de Delcy Rodríguez (Caracas, 18 de mayo de 1969).

La actual vicepresidenta de Venezuela ya ha sido requerida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país para firmar como presidenta interina en un proceso de transición, que es lo que tanto Trump como su equipo quieren, tratando de poner fin al chavismo.

Transición del chavismo con alguien chavista

La primera reacción de Delcy Rodríguez a la detención de Maduro fue mandar un mensaje a la Casa Blanca, pidiendo pruebas de vida del mandatario venezolano y su mujer. "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reclamó, también.

Con Maduro en prisión en Nueva York, Delcy Rodríguez es ahora la encargada, a marchas forzadas, de encabezar una transición al chavismo. Lo que ocurre es que ella es una de las figuras centrales y último baluarte del chavismo en Venezuela.

Aunque no lo dijo Groucho Marx, la frase "estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros" podría ser perfecta para resumir el posible cambio de postura de Rodríguez al frente del país.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio.

Resulta llamativo que para este lunes, 5 de enero, está prevista la instalación de un nuevo periodo legislativo (2026-2031), dominado por el chavismo, institución en la que se deben juramentar el presidente y otros directivos de ese poder. Aunque el máximo tribunal del país exigió que tanto Rodríguez como los diferentes altos mandos sean notificados "de inmediato" de la decisión.

Pero Delcy Rodríguez ya sabe lo que le espera. Será la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, también de forma interina, pero lo hará con un regulador aún mayor: Estados Unidos. Donald Trump ya ha asegurado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración.

Por lo que, en esta ocasión, parece que sus principios chavistas podrían acabar en un cajón. De hecho, en una declaración transmitida por radio y televisión, ya ha asegurado que está a disposición de negociar con Washington una "agenda constructiva". Algo que ha confirmado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", ha señalado Delcy Rodríguez, en las últimas horas.

Su primer cargo, en el Gobierno de Hugo Chávez

Desde bien joven entró en política. La actual vicepresidenta venezolana se graduó como abogada en la Universidad Central de Venezuela (UCV). En el año 2006, obtuvo su primer cargo como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez.

Posteriormente, fue titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; y ejerció como canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento que representaba una amplia mayoría de miembros de la oposición.

Fue en 2018 cuando Maduro eligió a Delcy Rodríguez como la segunda al mando del Ejecutivo venezolano. Desde agosto de 2024 también se encargó de ser ministra de Hidrocarburos, por lo que ha gestionado las relaciones empresariales y la economía del país. Un papel diferente al del chavismo tradicional y que coincide de lleno con la visión empresarial de Donald Trump.

Con Maduro en prisión y tras los hechos demostrados por Estados Unidos, aunque asuma el poder como presidente interina, Delcy Rodríguez afrontará una etapa de transición que se controlará por y desde la Casa Blanca. El último resquicio del chavismo que puede poner fin a una etapa que ha durado décadas.