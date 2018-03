¿Debería seguir cargando la batería de mi 'laptop' cuando ya está al 100%?

'¿Debería seguir cargando la batería de mi laptop cuando ya esta al 100%?'apareció originalmente en Quora: un lugar para adquirir y compartir conocimiento, y mejor entender el mundo.

Respuesta porDavid Busto, Docente de alfabetización digital - alfabetadigital.com:

No, no deberías seguir cargándola. Los debates en torno a este tema se generan cuando se confunde el tipo de batería.

En el caso de una computadora portátil o un smartphone, lo ideal consiste en:

No alcanzar demasiado a menudo el 100% de carga , desconectar alrededor del 75 %

% No seguir usando la batería por debajo del 20%.

De esta forma, la vida útil de la batería se preservará de la forma más equilibrada sin necesidad de cambiar la batería. Como han comentado, si no la usarás, almacenarla con un 50/60% de carga es el camino recomendado para guardarla.

De todas formas, no usar la batería no prolongará su vida útil, por lo que no parece muy sensato quitarla, salvo para mejorar la ventilación o aligerar el peso del equipo.

Extra 1

Estamos hablando de equipos digitales en el al año 2017 con Baterías de ion de litio.

Extra 2 : ¿Es malo usar el teléfono mientras se carga?

Respuesta corta: Si.

Explicación: Lejos de teorías extremas lo que sucede es que el uso activo del dispositivo + la carga de la batería suele elevar la temperatura, y los cambios por encima y debajo de los 10/25 grados son los enemigos número 1 de cualquier aparato digital.

Extra 3: ¿Por qué los fabricantes no incorporan sistemas que automáticamente regulen el ciclo?

No necesaria o directamente por obsolescencia programada, más bien indirectamente, porque incorporar estos sistemas representaría un costo mayor en la fabricación y existen 2 formas de ganar dinero para una empresa: vender más/más costoso y... bajar costos (fabricación, sueldos, medidas de seguridad, medidas de protección ambiental, etc).

Extra 4: La cuestión ambiental y de ahorro.

Nuestro consumo de energía eléctrica se verá disminuido ,-sobretodo- si ponemos en práctica esta conducta respecto a todos nuestros dispositivos y estimulamos a otros a hacer lo propio. El consumo fantasma se combate más eficientemente cuando somos conscientes de los niveles de consumo de electricidad e incorporamos como hábito desconectar los aparatos una vez finalizado su uso. De forma menos significativa, la reducción del consumo representará también un ahorro en las tarifas eléctricas y en la vida útil de cada aparato y accesorio.

