7 ciudades vistas a través de su arte urbano

Aún cuesta hacer entender a nuestras madres que las pintadas realizadas con aerosol en las paredes son auténticas obras de arte de creadores cuyos trabajos pueden llegar a valer fortunas. Que los graffitis, lejos de estigmatizar una zona, son un patrimonio artístico que ha de ser protegido y promocionado.

El auge del arte urbano y el prestigio de muchos artistas han contribuido a la aparición de Street Art Tours, visitas guiadas que muestran la cara más auténtica de las ciudades.

1.- Bristol (Gran Bretaña)

Si hay una ciudad que ha hecho del arte urbano su principal reclamo turístico es Bristol, en gran medida gracias a su vecino mas ilustre: Banksy, el street artist mas famoso del mundo. Tanto valor conceden a su galería urbana que los recorridos guiados los promociona la oficina municipal de turismo y gracias al apoyo que concede a estas formas de expresión artística, centenares de creadores de todo el mundo han elegido Bristol como lugar de residencia y trabajo.

2.- Melbourne (Australia)

La capital del Estado de Victoria es pionera en elevar a los graffitis a la categoría de patrimonio. Fue de las primeras grandes ciudades cuyas autoridades municipales protegieron su enorme galería de arte urbano. Los responsables de la pujanza de Melbourne como ciudad de referencia en el street art son los artistas organizados en torno al colectivo The Bender Studios, que organiza visitas guiadas desde el año 2009.

3.- Berlín (Alemania)

Para muchos artistas es la meca del arte urbano. Se dice que hasta que no has dejado plasmada una obra en Berlín no te has licenciado en street art . Una página de la historia de esta ciudad fue escrita con los aerosoles que los marines norteamericanos traían a la capital alemana en tiempos de la guerra fría. La East Side Gallery es uno de los iconos mundiales del arte urbano, pero el street art berlinés es mucho más que este conocidísimo tramo de muro. La mejor forma de descubrirlo es con los tours guiados que organiza el colectivo Alternative Berlín.

4.- Cancún (México)

Es posiblemente el lugar del mundo donde menos esperas encontrar arte urbano. Detrás del telón de enormes hoteles hay una ciudad que expresa sus inquietudes en las fachadas de sus edificios mediante los tradicionales murales mexicanos que tanto han caracterizado la historia del país. Todo un movimiento cultural organizado alrededor del Colectivo Patforma, que entre otras actividades, realiza cursos de arte urbano para los jóvenes de Cancún.

5.- Lisboa (Portugal)

Si Bristol tiene entre sus vecinos a Banksy, la capital portuguesa es el escenario donde realiza sus creaciones uno de los más impactantes artistas del momento: Bordalo II. La ciudad está encantada con las creaciones únicas en tres dimensiones hechas con material reciclado de este artista portugués cuyos recorridos guiados son una de las opciones de turismo alternativo más populares de Lisboa.

6.- Cartagena de Indias (Colombia)

Si hay un país latino que siempre ha mostrado una mentalidad abierta a todo tipo de expresiones culturales es Colombia. La bella ciudad colonial de Cartagena ha fascinado a muchos artistas del graffiti que han venido a este rincón del Caribe para plasmar su arte. La ciudad, consciente del valor de estas expresiones artísticas, ha respondido organizando festivales internacionales de arte urbano cuyas creaciones se pueden seguir a través del paseo que cada mañana sale del barrio de Getsemaní.

7.- Barcelona (España)

Tras muchos intentos de prohibir, sancionar y perseguir el arte urbano, la ciudad ha entendido que si no puedes con tu enemigo lo mejor es unirte a él y ceder a los creadores el uso de los muros de la ciudad. El ejemplo más representativo es el proyecto Wallspot, una plataforma digital nacida en Barcelona encargada de gestionar espacios públicos para dedicarlos al arte urbano. Por supuesto la ciudad Condal ofrece tours guiados por estos espacios.

