Antonio Banderas se cansa de los rumores de una supuesta "ruina" económica: "Hasta la vista babies"

Antonio Banderas ha tenido que salir al paso de unas informaciones publicadas sobre la supuesta ruina del proyecto del Teatro del Soho-CaixaBank. Según algunos medios, las cuentas del actor estarían en "números rojos" tras registrar pérdidas superiores a los 2,5 millones de euros.

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales", comienza diciendo el actor en un comunicado que ha compartido en sus redes sociales.

El malagueño ha desmentido todo lo que se ha dicho sobre una posible complicada situación económica. "La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", señala Antonio Banderas.

Concretamente, sobre el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank asegura que con él busca "hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones más allá del déficit económico que estos acarreen".

"Estoy a tope"

"Gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema", añade sobre las pérdidas que le ha reportado este proyecto que, en palabras del actor, representa "el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo".

"Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera", aclara Antonio Banderas.

El actor malagueño, además, aprovecha para explicar cómo funciona el Teatro del Soho CaixaBank. "Es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público", lo cual se traduce en que "el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo".

"No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista babies", sentencia Antonio Banderas, desmintiendo así estar en una complicada situación económica.