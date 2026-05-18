Juanma Moreno cree que la ley D'Hondt le ha perjudicado: así sería el Parlamento andaluz con fórmulas distintas para repartir escaños

Hubo un tiempo en España en el que entre los debates de calado estaban cuestiones muy técnicas del régimen político. Había gente que clamaba por reformas que introdujeran la posibilidad de votar papeletas con listas abiertas e incluso sustituir el método de asignación de escaños. Fue en los albores del 15-M: el movimiento de los indignados cuestionó de cabo a rabo la ley electoral, incluida la famosa ley D'Hondt.

En la noche electoral, Juanma Moreno se convirtió en uno de esos indignados. El incontestable ganador de las elecciones andaluzas tendrá que buscar los apoyos de Vox para formar gobierno. El partido de extrema derecha ya ha advertido que el PP deberá "escuchar a los andaluces": casi seguro habrá gobierno de coalición, el "lío" que los de Moreno querían evitar a toda costa.

En el análisis de los resultados, Juanma Moreno reconoció ante los suyos y ante los medios que la ley D'Hondt "a veces nos favorece y a veces nos perjudica". La noche había acabado con sorpresa: todos los sondeos daban por hecho que el PP repetiría la mayoría absoluta cosechada en 2022 y finalmente se quedaron con 53 parlamentarios, a dos escaños de convalidarla.

Los socialistas capitaneados por María Jesús Montero cosecharon uno de los peores resultados electorales de su historia en Andalucía mientras que a su izquierda emerge el nuevo andalucismo de Adelante Andalucía, que se pone por delante de la coalición de IU, Sumar y Podemos. Detrás de estos resultados colea el mismo nombre: D'Hondt. Es el nombre que recibe el método por el que se reparten los escaños en España.

Qué es la ley D'Hondt y cómo afectó a los resultados en Andalucía

En realidad no es una ley. El método D'Hondt creado por un jurista belga llamado Victor d'Hondt a finales del siglo XIX es el que se usa en España para conceder la representación parlamentaria tras escrutar los votos circunscripción a circunscripción. Se detalla la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) en su artículo 163, y establece que serán tenidas en cuentas aquellas candidaturas que superen el 3% de los votos emitidos válidos.

Ese porcentaje varía en el caso de las municipales (el umbral de entrada es del 5% en ese caso) pero básicamente lo que hace el método D'Hondt es contar los votos de cada candidatura en una circunscripción. Después, el número de votos de cada partido se divide entre 1, 2, 3 y así sucesivamente. Después, se van cogiendo los resultados más altos de esas divisiones.

Por esa razón la representación varía. Andalucía funciona con ocho circunscripciones (una por cada provincia), por lo que se aplica la ley D'Hondt ocho veces. Hay alternativas. Por ejemplo, el método Sainte-Laguë, ideado por el matemático francés André Sainte-Laguë, plantea hacer las divisiones del número de votos por números impares. En lugar de dividir por 1, 2, 3, como D'Hondt, el Sainte-Laguë divide por 1, 3, 5, 7...

De esta forma el método Sainte-Lagüe busca dar más proporcionalidad al parlamento (al dividir entre 1, 2, 3 y sucesivamente como propone D'Hondt los partidos con más votos consiguen cocientes mayores, y por lo tanto, más escaños). El método Sainte-Lagüe se utiliza en países como Alemania o Suecia y en el Parlamento andaluz habría dejado a un PP todavía más lejos de la mayoría absoluta.

En este gráfico interactivo (pulsa aquí si no lo ves correctamente) puedes comprobar cómo el Parlamento andaluz bajo el método Sainte-Lagüe dejaría a un PP con 44 escaños (frente a los 53 conseguidos) y a una izquierda a la izquierda del PSOE más crecida: Adelante Andalucía pasaría de tener ocho parlamentarios a tener doce, mientras que Por Andalucía saltaría de cinco a ocho.

También hay que tener en cuenta cómo sería aplicar la ley D'Hondt con una circunscripción única: si todos los votos se contaran como si Andalucía fuese una única gran provincia. Incluso en ese caso el PP saldría perdiendo: pasaría de 53 a 49 escaños. De nuevo, Adelante Andalucía saltaría de ocho a 11 diputados autonómicos, mientras que Por Andalucía crecería de cinco a siete.

Ojo: bajo el método Sainte-Laguë también irrumpiría el partido de Alvise Pérez, Se Acabo la Fiesta (SALF) con dos escaños. La formación ultra cosechó casi 106.000 votos, apenas el 2,5% de las papeletas válidas en toda Andalucía.

La ley D'Hondt sigue siendo determinante en las elecciones contemporáneas en España. Pero no perjudica a los grandes partidos, ni mucho menos, como deslizó en la noche de este domingo 17 de mayo el ganador de las andaluzas, Juanma Moreno.