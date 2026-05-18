Moreno entra en Génova reclamando gobernar en solitario, pero con Vox esperando que "haya tomado nota"

Tras una nueva victoria 'azul' en el mapa autonómico, el día después ha vuelto a estar marcado por la ya icónica imagen de un mandatario popular electo entrando triunfalmente en el número 13 de la madrileña calle Génova, es decir, en la sede nacional del Partido Popular. En esta ocasión, ha sido el mandatario andaluz electo, Juan Manuel Moreno, quien ayer vio cómo se dejaban cinco escaños respecto a los anteriores comicios y se quedaban a dos asientos de revalidar la mayoría absoluta. Es decir, entraba en el grupo de barones del PP que tienen que sentarse, sí o sí, a negociar con Vox.

Tras una mañana en la que los mensajes y valoraciones del pase de ayer por urnas estaban marcados por el descalabro del PSOE, pero, sobre todo, por la gran pregunta de qué exigirá la ultraderecha para apoyar una eventual investidura de Moreno Bonilla; éste ha sido muy claro en su llegada a Génova 13. "Creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha dicho, a preguntas de la prensa allí congregada.

"Creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido las urnas el día de ayer que es que el Partido Popular gobierne y gobierne en solitario", ha profundizado el mandatario andaluz que ayer revalidó la lista más votada de toda la comunidad. Pero cuando le preguntaron acerca de si había hablado ya con alguien de los de Abascal, la respuesta fue no. Y, preguntado por esa 'prioridad nacional' que exige Vox, Moreno tampoco ha movido ficha y ha dicho que "nosotros tenemos una prioridad que es Andalucía".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a Génova 13, tras el 17-M. EFE/ Javier Lizón

Gavira (Vox): "Hay mucha gente que tiene prisa por repartirse los sillones"

"Hay mucha gente que tiene prisa por repartirse los sillones. Nosotros tenemos muchísima prisa por cambiar de rumbo en Andalucía y cambiar de rumbo en las políticas que hay en Andalucía", estas han sido las declaraciones, este lunes, del candidato de Vox, un Manuel Gavira que ha visto cómo su formación mejoraba en un escaño, hasta los 15, los resultados anteriores. En ningún momento, en sendas entrevistas en Antena 3 y en RNE, ha dejado claro si el haberse convertido en necesarios se traduce obligatoriamente en que querrán una consejería o algún cargo en la Junta.

Gavira también ha dejado claro que espera que el PP andaluz "haya tomado nota, y que escuche lo que nos han pedido los andaluces", recordando que Moreno se había presentado a las elecciones con el mensaje y la petición al ciudadano de que le diesen apoyos para no tener que depender de Vox, pero que el resultado final es que "le han dicho que tiene que entenderse con nosotros".

Desde Bambú hablan de "oportunidad" de "condicionar" el gobierno andaluz

Con todo, y posteriormente a las declaraciones de Gavira, se han comenzado a pronunciar desde la dirección nacional de Vox. Y lo han hecho hablando mucho más de políticas que dejando cualquier alusión a que vayan a reclamar entrar en la Junta andaluza de la mano del PP, como sí han reclamado en Extremadura o Castilla y León. "Los andaluces nos otorgaron la enorme responsabilidad de tener la capacidad de condicionar el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha comentado posteriormente el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

"Eso lo han decidido los andaluces, no han decidido en ningún caso si será en solitario o en coalición", ha señalado Garriga, quien sí ha admitido que "conscientes de la proporcionalidad", sí "tendremos que hablar de 'prioridad nacional'", pero también del acceso a la vivienda o de otras cuestiones que ha descrito como "de sentido común". No ha acabado concretando tampoco cuál será la posición definitiva de las negociaciones, pero sí han incidido en que defenderán la "prioridad nacional, el fin de la inmigración masiva y el recorte del despilfarro político".