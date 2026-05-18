La respuestas de Montero al ser preguntada si es un error mandar ministros a las comunidades como candidatos

La dirigente del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha sido entrevistada este lunes en la Cadena SER tras las elecciones de este domingo en las que el PSOE consiguió el peor resultado en la historia del partido en la comunidad al obtener únicamente 28 diputados.

Sumando estos datos a los que se pudieron ver en Aragón, donde Pilar Alegría igualó los 18 escaños obtenidos por Javier Lambán en 2015 como peor resultado en la historia del PSOE en Aragón, han reabierto la duda de si la presencia como candidatas de ministras de Pedro Sánchez sea una buena idea.

"¿Se puede decir ya que la estrategia de mandar ministros o ministras a las elecciones autonómicas ha sido un error por parte del Partido Socialista?", le ha preguntado Àngels Barceló.

Montero ha asegurado que no cree que eso sea cierto: "Yo es que no comparto esa afirmación y creo que tú lo sabes, Ángeles, porque lo he comentado en muchas ocasiones. Primero, yo estoy en Andalucía porque mi partido me reclamó. Esto significa que mi partido fue el que transmitió que creía que yo era la persona que mejor podía representarlo en esas elecciones autonómicas".

"En segundo lugar, somos cada ministro un mundo distinto. Yo no tengo nada que ver con el perfil de mis compañeras, cada una tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes", ha añadido.

"Conozco mejor Andalucía que España

Montero ha comentado que es "una persona que conoce muy bien Andalucía". "La conozco mejor que España, en el sentido de que he trabajado mucho más en el gobierno andaluz que lo que lo he hecho en el gobierno para el conjunto del país. Esto es una experiencia que tengo yo que otros no tienen, al igual que hay otros que tienen un área de conocimiento que a mí se me escapa", se ha justificado.

Por ello, ha incidido en que no comparte que se diga que es "ministra que manda Pedro Sánchez". Por un lado ha insistido en que ha sido "reclamo de partido" y que tampoco son iguales.

Sin embargo, sí que ha dicho que hay "elementos comunes". "La forma de ejercer el Gobierno por parte del PP puede incitar a que parezca que hay algunos parecidos respecto a cómo ellos ejercen el Gobierno, cómo se enfrentan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y cómo también desde la derecha, permanentemente, lo que se intenta trasladar siempre, pase lo que pase, es que si pasa algo malo, esto es culpa del presidente del Gobierno y si pasa algo bueno, esto es gracias a las comunidades autónomas", ha relatado.

Finalmente, ha acabado concluyendo reflexionando con que cuando hay cosas positivas "es curioso que se apropien los presidentes del PP de las políticas de Pedro Sánchez cuando lo ponen a caldo cada día".