Va a casa de su padre y lo que le dice este al tocar el telefonillo lleva ya más de 1,6 millones de 'me gusta'

La creadora de contenido Tania, conocida en redes sociales como @spooky.ravioli y con más de 400.000 seguidores solo en Instagram, ha arrasado tras grabarse mientras visitaba a su padre, que se ha ganado el corazón de miles y miles de personas por cómo contesta al telefonillo.

"Hoy es viernes y como cada viernes toca descubrir qué personalidad tendrá mi padre cuando toque el telefonillo", ha expresado al principio del vídeo. Cada vez que va a su casa, su padre personaliza la respuesta y esta vez le ha dado un ambiente de época medieval.

Al descolgar el telefonillo, empezó a sonar música medieval: "En este día tan claro, ¿quién toca mi puerta con tla descaro?". Tania respondió como siempre y, entre risas, haciendo gala de la típica respuesta que se da en España: "Papá, soy yo". Ahí empezó el show: "Mi querida heredera, dime que te trae por aquí de forma sincera".

"Necesitas de un poema para que se abra la puerta"

"De forma sincera vengo a comer, la verdad", respondió la hija. En tono medieval, el padre, que se ha robado el show en el vídeo, replica: "Ya sabía yo que tus deseos no eran buenos. Robarme los víveres, ni más ni menos. Y si me lo permites, podría apostar que con las manos vacías pretende pasar".

"Pues la verdad que sí, que no traigo nada, la verdad", reconoció ella, a lo que el padre saltó: "Siempre igual, Dulcinea de Ortananza, solo pretendes llenarte la panza, mangurrina, sanguijuela, cansalmas".

Entre risas, Tania le seguía el juego: "Pero hombre, ¡no me digas eso! Algo de comer tendrás". Por un momento, el padre flaqueó y se salió del guion, pero se recompuso: "Hombre, tu sabes que si, hoy te ofrezco pan caliente y guiso de patatas, para que dejes de darme la lata".

"No te creas que es gratis esta oferta. Necesitas de un poema para que se abra la puerta", añadió. Para rematar con ironía, Tania le sorprendió con un poema: "¿Es verdad, ángel del amor, que en esa apartada orilla se ha cagado una chiquilla y hasta aquí llega el olor? Es lo único que me sé".

Y, por fin, la dejó pasar: "¿Te has comido una burlina? Pero bravo, debo reconocer que posees gran talento, te abro la puerta para que pases dentro". El vídeo ha generado más de 1,6 millones de 'me gusta' y 5.000 comentarios.