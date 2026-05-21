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Ana Luzón, técnica en nutrición: "El error más común tras cenar es el sedentarismo absoluto inmediato"
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Ana Luzón, técnica en nutrición: "El error más común tras cenar es el sedentarismo absoluto inmediato"

Esta experta explica que cuando el cuerpo se apaga físicamente, la digestión se ralentiza, lo que favorece la fermentación de los alimentos y acumulación de gases.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Caucasian Family with two girls is sitting on a sofa in living room, watching TV and eating pizza.
Una familia cenando en el sofá mientras ven la televisión.Getty Images

¿Qué haces justo después de cenar? ¿Te tumbas en el sofá o sacas al perro a dar un paseo? Pues debes saber que el error más común y perjudicial que se comete justo después de cenar "es el sedentarismo absoluto inmediato, concretamente el hábito de pasar directamente de la mesa al sofá a ver la televisión o, peor aún, acostarse", según advierte la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. "Este cese radical del movimiento bloquea la motilidad gastrointestinal". 

Esta experta explica que "cuando el cuerpo se apaga físicamente, la digestión se ralentiza drásticamente, lo que favorece la fermentación de los alimentos, la acumulación de gases, el reflujo gastroesofágico y una marcada hinchazón abdominal". 

Además, también da una serie de pautas sobre la bebida que podemos tomar tras la cena, sin duda Luzón dice que, si tienes que elegir una sola opción, "la combinación de hinojo (Foeniculum vulgare) y menta piperita (Mentha x piperita) es la más eficaz": "El hinojo actúa como un potente carminativo natural que ayuda a dispersar los gases atrapados en el tubo digestivo y relaja la musculatura lisa del intestino".

Además, la menta piperita contiene mentol, "el cual bloquea los canales de calcio en el músculo liso del tracto gastrointestinal, ejerciendo un efecto antiespasmódico que alivia la tensión y el dolor por distensión de forma casi inmediata", añade esta técnica en dietética. Por lo tanto, "el efecto de esta infusión sobre la hinchazón y los gases se empieza a notar entre los 15 y los 30 minutos posteriores a su ingesta", añade.

La solución más redonda no tiene que ver sólo con la bebida, resalta Ana Luzón, hay un "combo idóneo", asegura, se trata de la solución más coherente y con un enfoque de salud integral y respeto al cuerpo": "La recomendación ideal es combinar la bebida con el movimiento: un pequeño paseo de 10 o 15 minutos a ritmo suave por casa o el barrio antes de tomar la infusión. Esto activa mecánicamente el peristaltismo intestinal, potenciando exponencialmente el efecto de las contracciones naturales de los músculos lisos del tracto digestivo", concluye.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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