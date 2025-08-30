350 padres e hijos se unen para crear la pista de canicas más larga del mundo con 2.868,64 metros de longitud

Una persona golpea una canica en un circuito, en una imagen de archivo.

La pista de canicas más larga del mundo se ha construido en Alemania. Unos 350 padres junto a sus hijos han alcanzado este nuevo récord mundial, al construir este circuito de más de 2.000 metros, que recorre prados, bosques y setos. Esta marca ha quedado registrada en el Instituto para Alemania (RID) con sede en Hamburgo.

Según publica el medio danés Die Rheinpfalz, el récord se alcanzó el pasado sábado, y aunque en un primer intento falló inicialmente porque la pelota no alcanzó su objetivo, acabó funcionando. Concretamente, el circuito conectaba dos pueblos de Kolling y Mertloch, en el distrito de Mayen-Coblenza, al oeste de ese país.

De acuerdo a la información difundida, en el primer intento, al caminar por la ruta resultó que las conexiones de las tuberías se habían soltado en algunas localizaciones. Por ello, los participantes tuvieron que corregir los errores y se vieron obligados a repetir la carrera al día siguiente.

Finalmente, y tal como reza la publicación, tras repetir la carrera el domingo, un tribunal del estado alemán pudo confirmar el récord mundial. Para ser precisos, las canicas recorrieron una distancia total de 2.868,64 metros.

Toda esta actividad forma parte del programa Acción Padre-Hijo, una iniciativa del Centro Católico de Educación Familiar del lugar. Volker Drefs, uno de los gerentes de proyecto, afirmó en declaraciones recogidas por el medio que el objetivo final es "llenar de vida la relación entre padres e hijos e intensificarla".