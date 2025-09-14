7 objetos del cole que a todos nos devuelven a nuestra niñez

Whatsapp
La goma de borrar: aprendes equivocándote y borrando Si hay un objeto que siempre necesitabas en el cole, ése era, junto a otros, la goma de borrar. Aprender lleva a equivocarse, borrar y volver a escribir. Getty Images/PhotoAlto
El lápiz al que sacabas punta hasta el final ¿Recuerdas ese lápiz al que no parabas de sacar punta hasta que casi no te cabía entre los dedos? En el cole, se escribe con lápiz para poder borrar y se apura hasta el final. Getty Images
Una pizarra llena de preguntas La pizarra llena de preguntas o de contenidos nuevos en los que debías fijarte muy bien es una imagen crucial de nuestra etapa escolar. Getty Images
Tu propia mochila como seña de identidad Uno de los mejores momentos antes de empezara el cole era cuando te llevaban a comprar o escoger tu nueva mochila. Seguro que te acuerdas de cada una de ellas. dpa/picture alliance via Getty I
El uniforme, tan amado como odiado Era una seña de identidad, era lo que te hacía en la calle parte de un colectivo, pero era también lo que te tenías que poner todos los días de colegio sin rechistar, tu uniforme. Getty Images
Las manualidades con tijeras y papeles de colores Las tijeras pequeñas y los papeles de colores para hacer manualidades, dibujos... El color de las hojas, de los murales que luego colgaba el profesor en la clase con tu trabajo, tantos recuerdos... Getty Images
Los pequeños pupitres todos iguales Al final de la secundaria ya ni te cabían las piernas en él. Tu pupitre era el sitio en el que siempre estaban tus cosas, tu lugar en la clase y el espacio en el que escondías tus papeles secretos. Getty Images