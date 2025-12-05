Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 juguetes que todos los niños de los 90 soñaron con que les trajeran los reyes
Una mujer y sus dos hijos en el pasillo de los juguetes de una tienda

9 juguetes que todos los niños de los 90 soñaron con que les trajeran los reyes

En los pasillos de jugueterías y en las cartas dobladas a los Reyes Magos de la década de los 90 había una constelación de deseos repetidos: pequeños aparatos electrónicos, muñecos con personalidad y juegos que ocupaban tardes enteras.

Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Una Game Boy con el juego de Pokemon""
Game BoyLa consola portátil que revolucionó la infancia de toda una generación. Con su diseño compacto y cartuchos intercambiables, permitía llevar tus juegos favoritos a cualquier parte. Tetris, Pokémon y Super Mario Land se convirtieron en auténticos fenómenos.Getty Images
alt="alt="Distintos Furby de varios colores""
  FurbyEl peluche electrónico que “hablaba”, aprendía palabras y reaccionaba a tus cuidados, convirtiéndose casi en un pequeño ser vivo dentro de casa. Con ojos expresivos y una personalidad propia, para algunos resultaba adorable; para otros, era ligeramente inquietante.Getty Images
alt="alt="Un tamagotchi, la mascota virtual""
  TamagotchiLa mascota virtual que prometía convertir a millones de niños en padres responsables. Había que alimentarla, entretenerla y limpiarla, y si se descuidaba demasiado… podía morir. Su pitido característico interrumpió clases, meriendas y hasta vacaciones.Getty Images
alt="alt="Un walkman con sus auriculares de cable""
  WalkmanAunque no era un juguete como tal, esta cajita con auriculares era uno de los grandes demandados en fechas navideñas. Reproducía cassettes grabados con canciones favoritas, mezclas hechas a mano o regalos de amigos. Para muchos, significó descubrir la banda sonora de su propia identidad adolescente.Getty Images
alt="alt="Dos personas echando una carrera en una pista de Scalextric""
  Pistas de ScalextricLa posibilidad de montar circuitos imposibles por el salón, competir contra hermanos y primos y aprender la fina combinación entre velocidad y precisión para no salir disparado en las curvas. Las pistas, ampliables y personalizables, convertían cada carrera en un evento épico lleno de gritos y emoción.Getty Images
alt="alt="Varias figuras de Transformers""
  TransformersRobots que podían convertirse en vehículos, bestias o naves con un simple giro de manos. Cada figura era un rompecabezas que estimulaba la imaginación y permitía recrear batallas imposibles.Getty Images
alt="alt="Varias muñecas de la marca Barbie de distintos estilos""
  BarbieMás que una muñeca, era un universo que evolucionaba con la moda, las profesiones y los sueños. Barbie podía ser doctora, astronauta, veterinaria o estrella pop, invitando a imaginar futuros profesionales y aventuras.Getty Images
alt="alt="Un set de un establo de la marca Playmobil""
  PlaymobilPequeños muñecos de sonrisa eterna con mundos enteros para explorar. Castillos medievales, piratas, granjas, hospitales o estaciones de policía: cada set proponía historias abiertas que dependían solo de la imaginación del niño.Getty Images
alt="alt="Un set de estilismo de una muñeca Polly Pocket""
  Polly PocketUn universo diminuto dentro de estuches del tamaño de un bolsillo. Al abrirse, revelaban casas, parques, castillos o tiendas llenas de colores y detalles. Sus figuras pequeñas y articuladas permitían recrear escenas que podían llevarse a cualquier parte.
Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
