Cataluña reducirá a la mitad la población de jabalíes, que actualmente es de 125.000

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat tiene la intención de reducir a la mitad la población de jabalíes de la región, que actualmente es de 125.000. Según Ordeig, esto se producirá después de que el Govern catalán constituya una Taula del Senglar de Cataluña en la que se recogerá esta medida.

Esta afirmación ante los medios ha tenido lugar durante su comparecencia para explicar la situación y el balance del brote de peste porcina africana que golpea a la región desde hace dos semanas. En ese momento ha explicado que la mesa que se creará para llevar a cabo la reducción será similar a la que se constituyó en Collserola (Barcelona) y que permitió reducir la población a la mitad.

Según ha explicado, la mesa será un espacio de "gobernanza con las diferentes administraciones públicas y colectivos de los diferentes territorios, entre los que estarán los cazadores". Asimismo ha justificado esta medida alegando que, pese a que en invierno la población puede oscilar en torno a los 130.000, en verano esa cifra puede llegar a aumentar hasta los 180.000, debido a que se corresponde con la época de cría.

Tranquilidad en las granjas

Por otro lado, y en referencia a la situación de peste porcina, Ordeig ha señalado que por el momento, las PCR realizadas en las 55 granjas que se ubican fuera del radio de 20 km en los que se produjo el primer foco, han sido todas negativas.

"Podemos confirmar que las 55 granjas del radio de 20 kilómetros son negativas. Podemos confirmar que el virus no ha entrado en ninguna granja, en ningún circuito comercial. Esto es una gran noticia", ha asegurado.

Ha explicado que los positivos de peste porcina se han mantenido en 13 y ha subrayado que está habiendo mucha transparencia con este dato, ya que es el que usan para negociar con los mercados receptores.