Acude a un restaurante español en California y las alarmas se encienden nada más ver la salsa en la tortilla de patatas: "Ya empezamos mal"

La usuaria de TikTok @deyaniraperezz_, una joven española que trabaja como au pair en EEUU, ha compartido su experiencia gastronómica en un restaurante español en California. En un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones, Deyanira y su amiga prueban algunos de los platos más típicos de la gastronomía española y no dudan en dar su veredicto con sinceridad y cierto toque de humor.

"He venido a un bar español siendo Au pair en EEUU y vamos a calificar las comidas", anuncia al principio del vídeo, mientras muestra con entusiasmo su selección: una cerveza Estrella Galicia, croquetas, tortilla de patatas, berenjena rebozada con miel, pulpo y patatas bravas.

Sin embargo, la ilusión inicial pronto se ve frenada por la realidad. La primera decepción llega con la tortilla de patatas. "Tía, eso que han puesto por encima de la tortilla es salsa brava, ya empezamos mal", confirman las amigas.

El resultado no es tan malo como esperaban, pero tampoco excelente: "No está mal, pero le falta la cebolla. Yo creo que no lleva". "Y que es un laminado de patatas", comenta su amiga. Finalmente, ambas deciden ponerle de nota un 5. "Sí, un cinco sobre 20", comenta entre risas la acompañante de la creadora de contenido.

Le siguen las croquetas, que aunque tampoco les disgustan del todo, vienen con matices. Las puntúan con un 7, pero porque se encuentran en EEUU, aclaran. "Si estuviéramos en España le daría un dos", dice sin contemplaciones. No obstante, lo que más les sorprende es el precio, ya que las croquetas, cuyo cartón no estaba ni lleno han costado 12 euros, y el precio de la tortilla ha sido de 9 euros.

No todo fue negativo, ya que la berenjena a la miel recibió una nota generosa, un 8. "Está buena, celebran este aplausos". Pero después vino la mayor decepción, el pulpo: "No sabe ni a pulpo, sabe a pollo, un 3", apostilla.

Las jóvenes también prueban las patatas bravas, uno de los platos más emblemáticos de la cocina española, que tampoco estaban exquisitas, aunque las aprueban: "Un 5 porque no estaban malas, pero no eran patatas bravas".

"La tortilla parece un bizcocho"

Los seguidores de Deyanira no han dudado en comentar el vídeo, dejando claro que ya a simple vista se puede observar que los productos que están consumiendo no son especialmente buenos. "La tortilla de patatas parece un bizcocho", comenta una chica. "La tortilla pensaba que era una tarta. Y el pulpo más tieso...", señala otra.

Otros optan por abrir el eterno debate de la tortilla de patatas: con o sin cebolla. "¿Española ha dicho que es? ¿Y pretende que lleve cebolla la tortilla de patatas? Solo le falta pedir una copa de sherry californiano. Dios mío", critica uno. También los hay que aconsejan evitar los bares españoles fuera de nuestro país: "Nunca, nunca, nunca, vayáis a un restaurante español fuera de España, siempre acaba mal".

