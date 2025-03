Adiós al aceite de oliva español de toda la vida: una destilería británica arrasa con su inesperada variante

La destilería londinense 58 and Co ha vuelto a colaborar con Citizens of Soil para lanzar dos nuevas expresiones de vodka infusionado con aceite de oliva virgen extra. Se trata de su segunda alianza, tras el éxito de su primer vodka de aceite de oliva, que se agotó rápidamente.

Las dos nuevas referencias utilizan aceite de oliva de diferentes cosechas, lo que les otorga "añadas distintivamente diferentes". El aceite de oliva es macerado y destilado al vacío en frío con vodka 58 and Co, elaborado a partir de trigo cosechado a 30 millas de la destilería y destilado en cobre tres veces.

El 58 and Co Olive Oil Vodka Greece 2022 se elabora con aceite de oliva de la familia Chrisoulas, recolectado en noviembre de 2022 en Sitia, Creta. Presenta notas en nariz de "violeta, pimienta verde y flor silvestre", mientras que en boca se perciben "caléndula, pera y pimiento verde". Su final es "cremoso, brillante y fresco". La marca recomienda disfrutarlo en un Dirty Martini bien frío.

Por otro lado, el 58 and Co Olive Oil Vodka Spain 2022/23 procede de la cosecha de la familia Segura Gómez en Pedrera, Sevilla. Al olerlo, se pueden distinguir aromas de "plátano verde, pimienta negra y suelo de bosque", con notas de "alcachofa y manzana verde" en boca. Su final es "moteado, aceitoso y dulce", ideal para un Dirty Martini o un Bloody Mary.

Ambos vodkas tienen un 43% de ABV y están disponibles por £49 (58 euros) en botellas de 700 ml.