Adiós al blanco: este es el color que mejor te protege del sol cuando las temperaturas se vuelven extremas

El debate acerca de qué color de ropa es mejor llevar para soportar temperaturas extremas es recurrente cada verano. Aunque muchos piensan que el blanco es el ganador absoluto, la respuesta es mucho más compleja.

Los conceptos que se deben tener en cuenta para realizar una buena elección de ropa en verano son la absorción y la reflexión de la radiación solar. Los colores claros reflejan la mayor parte de la luz visible, por lo que reducen la temperatura superficial del tejido.

Tal y como explica el sitio web italiano Aktys, los colores claros desempeñan una función reflectante que hace que el cuerpo mantenga una temperatura más baja mientras que se está expuesto al sol.

Sin embargo, los colores claros dejan de ser tan recomendables si en lo que nos fijamos es en la protección de los rayos ultravioleta, que son los responsables de causar quemaduras solares.

Para protegerse del sol, lo más aconsejable es recurrir a colores oscuros como el negro o el azul marino, ya que son los tonos que mayor capacidad tienen de bloquear los rayos ultravioleta emitidos por el sol.

Por lo tanto, si el objetivo es mantener una temperatura corporal baja se debe optar por colores claros como el blanco. Pero si lo que se busca es proteger a la piel del sol, son preferibles los colores oscuros.