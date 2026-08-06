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Toca la guitarra día y noche durante 7 años y acaba detenido por agresión 'musical': "Era horrible, todos los sonidos mezclados durante el día entero"
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Toca la guitarra día y noche durante 7 años y acaba detenido por agresión 'musical': "Era horrible, todos los sonidos mezclados durante el día entero"

Tres vecinos, de entre 60 y 80 años, sufrieron privación del sueño y depresión y otro desarrolló un zumbido constante en los oídos conocido como 'tinnitus'.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Mercado al aire libre en la zona de Ameya-Yokocho, en Tokio, Japón.
Mercado al aire libre en la zona de Ameya-Yokocho, en Tokio, Japón.SOPA Images

En Japón, un músico excesivamente entusiasta fue acabado arrestado por supuestamente provocar insomnio a sus vecinos ancianos durante más de siete años, entre otras cosas, con su ruidosa forma de tocar la guitarra, según ha informado la policía, según ha publicado The Japan Times. 

La policía local informó de que, Kazunori Yokoi, de 61 años y residente de Kioto, llevaba supuestamente tocando sus decenas de guitarras y escuchando la radio a todo volumen día y noche desde 2019.

Esto provocó que tres vecinos, de entre 60 y 80 años, sufrieran privación del sueño y depresión, mientras que un cuarto desarrolló un zumbido constante en los oídos conocido como tinnitus.

Según el funcionario, una serie de advertencias oficiales no lograron modificar su comportamiento, pero finalmente los cuatro vecinos dieron a la policía motivos suficientes para arrestarlo por cargos de agresión.

La policía de la ciudad incautó al detenido más de 40 guitarras, muchas de ellas eléctricas, en su residencia de Yokocho, junto con reproductores de CD y radiocasetes y amplificadores. Esta zona de Tokio es famosa por contar con un nostálgico callejón de diminutos restaurantes y puestos de yakitori situado junto a la estación de Shinjuku.

Los investigadores midieron niveles de ruido superiores a 80 decibelios en el vecindario, lo que, según la ciudad, equivale aproximadamente al ruido de estar dentro de un tren en movimiento. Esto supone, por ejemplo, el doble de nivel de ruido que está permitido en España en el interior de las viviendas. Éstos se regulan por ordenanzas municipales y normativas autonómicas, fijando por lo general un máximo de 35 a 40 decibelios (dB) durante el día y de 25 a 30 dB por la noche dentro de los dormitorios.

En cambio, en Japón, las normas comunitarias son algo más laxas. Sugieren mantener el ruido por debajo de los 60 decibelios (dB) durante el día y por debajo de los 50 dB por la noche en zonas residenciales. Además, en el país nipón, la Ley de Control del Ruido regula los límites externos e industriales, mientras que se considera, en general, que la convivencia vecinal se debe regir por un fuerte respeto al silencio y está regulada por estatutos propios de cada edificio.

Fue horrible porque todo tipo de ruidos se mezclaban durante todo el día", declaró a la agencia Kyodo News un vecino del detenido, de unos 60 años, que llevaba mucho tiempo sufriendo la situación.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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