Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un conductor de 78 años sigue al GPS por un sendero en los Alpes hasta encajar su Volvo en un puente peatonal: 4 horas de rescate para sacar su coche de la montaña
Sociedad
Sociedad

Un conductor de 78 años sigue al GPS por un sendero en los Alpes hasta encajar su Volvo en un puente peatonal: 4 horas de rescate para sacar su coche de la montaña

Un caso que refleja el peligro de confiar ciegamente en los sistemas de navegación.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona, siguiente el GPS.
Una persona, siguiendo el GPS mientras conduce.Getty Images

Confiar en el GPS se ha convertido en un gesto casi automático para millones de conductores. Sin embargo, seguir sus indicaciones al pie de la letra, sin prestar atención al entorno o a las señales, puede acabar en situaciones tan insólitas como peligrosas. Eso es precisamente lo que le ocurrió a un hombre de 78 años, cuyo viaje por los Alpes terminó con su coche completamente atascado sobre un puente peatonal tras recorrer varios senderos de montaña.

El incidente tuvo lugar en el municipio alemán de Krün, en los Alpes bávaros, donde un ciudadano polaco acabó atrapado con su Volvo tras seguir la ruta marcada por el navegador. Lo que comenzó como un trayecto aparentemente normal terminó convirtiéndose en una compleja operación de rescate que se prolongó durante más de cuatro horas y obligó a intervenir a bomberos, una grúa y varios vehículos especializados para retirar el coche de una zona de difícil acceso.

Según recoge el medio alemán Merkur.de, el incidente ocurrió cuando el hombre circulaba desde Krün en dirección a los pastizales alpinos de Finzalm. Siguiendo las instrucciones del GPS, abandonó las carreteras habituales y continuó por una pista forestal que, poco a poco, fue estrechándose hasta convertirse en un sendero de montaña con fuertes pendientes y apenas transitable incluso para vehículos agrícolas.

"No entendemos cómo lo hizo"

Por razones que los propios equipos de emergencia no han conseguido explicar, el conductor logró avanzar durante varios kilómetros hasta llegar a un pequeño puente peatonal sobre el arroyo Angerl-Graben. Allí, el paso resultó demasiado estrecho para el turismo, las ruedas se deslizaron fuera de la estructura y los bajos del Volvo quedaron completamente apoyados sobre el puente, impidiendo tanto avanzar como retroceder.

"No entendemos cómo lo hizo", asegura el jefe de bomberos de Krün, Anton Simon. Sin posibilidad de salir por sus propios medios, el hombre pidió ayuda a un excursionista que pasaba por la zona. En un primer momento intentaron localizar a un agricultor del valle para mover el vehículo, pero la posición del coche hizo imposible cualquier intento de rescate improvisado, por lo que finalmente se avisó a los servicios de emergencia.

Antes de mover el vehículo los bomberos tuvieron que reforzar el puente, ya que existía el riesgo de que la estructura cediera bajo el peso del coche. En el rescate también ayudaron una grúa desplazada desde Mittenwald, un tractor, un vehículo Unimog municipal y diversos equipos de elevación para sacar el Volvo sin provocar daños mayores. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y el vehículo pudo ser retirado de la zona sin heridos.

Tras el incidente, la Policía de Garmisch-Partenkirchen abrió un expediente sancionador contra el conductor por circular por caminos no autorizados para el tráfico general. El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de seguir las indicaciones del GPS sin comprobar si la ruta propuesta es realmente apta para vehículos, especialmente en áreas de montaña donde los caminos pueden transformarse en senderos destinados únicamente a excursionistas. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos