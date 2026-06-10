"Están ocupando todo, que vas a la plaza y no te dejan ni ver nada": el debate sobre el turismo llega a las calles de Bilbao

La masificación turística se ha convertido en uno de los grandes debates en muchas ciudades españolas. Mientras algunos vecinos alertan de los efectos que puede tener sobre la vivienda, el comercio o el espacio público, otros recuerdan que el turismo sigue siendo una fuente importante de empleo y actividad económica.

Bilbao no es ajena a esta conversación. La capital vizcaína ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas y se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más atractivos del norte de España.

En este contexto, conocer qué piensan sus residentes es clave. Y precisamente eso es lo que ha hecho Tele Bilbao (@tele_bilbao) en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde un reportero sale a la calle para preguntar a varios vecinos: "¿Qué opinas sobre el turismo en Bilbao?".

Un problema "sobredimensionado" para algunos

Las respuestas muestran una visión muy diversa. Algunos vecinos defienden a capa y espada el modelo turístico y destacan la importancia económica del sector: "Nuestro país vive del turismo"; "Yo estoy harto de tanto sinvergüenza que hay, no de los turistas, de los 'manguis' que hay por ahí, de eso sí”.

Otra vecina también se muestra favorable: "A mí me parece bien, no sé, el turista podrá turistear, digo yo". En la misma línea, otros participantes recuerdan que "Vivimos también de ello y se necesita que haya turismo".

Incluso hay algunos entrevistados que relativizan el fenómeno, considerando que el problema está sobredimensionado. "Comparado con otras ciudades, por favor, esto es un paraíso", señala uno de los vecinos consultados. "Hay gente que le molesta todo, ¿no? A mí no me molestan. A ver, yo no me he encontrado con muchos, pero...", apunta otra residente.

Voces más críticas

Sin embargo, también aparecen voces más críticas. Una de las más contundentes resume así su percepción: "Están ocupando todo, que vas a la plaza y no te dejan ni ver nada".

Una escena que se repite en la vida cotidiana de otra de las residentes entrevistadas, quien expresa una sensación similar: "Ahora mismo vengo del mercado, hay una pila de franceses que no puedo comprar". También hay quien, sin rechazar el turismo, cree que la situación merece una reflexión más profunda. “No estoy en contra del turismo porque yo también soy turista cuando voy a otro sitio, pero es verdad que ahora hay mucha gente”, afirma una vecina.

La regulación como punto de encuentro

Entre las respuestas aparece una idea que se repite cada vez más en el debate público: la necesidad de establecer límites para encontrar el equilibrio.

"Entiendo que hay que pensarlo, hay que regularlo", señala uno de los entrevistados.

Una punto medio con el que coinciden la mayoría de los entrevistados: "Nuestro país vive un poco del turismo, es bueno que los demás vengan a ver lo que tenemos, pero dentro de unos parámetros respetuosos".

En apenas unos minutos de vídeo, las opiniones recogidas por Tele Bilbao reflejan un debate que se repite cada vez con más frecuencia en muchas ciudades del país: cómo compatibilizar los beneficios del turismo con la vida cotidiana de quienes viven en ellas durante todo el año.