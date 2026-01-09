Adiós a la privacidad si enciendes un cigarrillo: instalan baños públicos que se vuelven transparentes al detectar humo dentro

Encender un cigarrillo en un baño público puede dejar de ser un acto discreto —si es que alguna vez lo fue— en algunas zonas de China. En un centro comercial del sur del país han decidido llevar la lucha contra el tabaquismo un paso más allá: convertir en transparente la puerta del baño en cuanto el sistema detecta humo en su interior. El resultado es tan eficaz como incómodo, y ha provocado un intenso debate en redes sociales sobre hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se trata de imponer normas.

La iniciativa se ha puesto en marcha en dos complejos comerciales especializados en joyería, el Centro Internacional Shuibei y el edificio Shuibei Jinzuo, ambos situados en Shenzhen, una de las ciudades más modernas y estrictas del país en materia de salud pública. Allí, las puertas de los baños masculinos han sido sustituidas por un vidrio inteligente que, en condiciones normales, es completamente opaco.

El problema —para los fumadores— llega cuando alguien decide encender un cigarrillo dentro del aseo.

Vidrio inteligente contra el humo

El sistema funciona de manera relativamente sencilla, aunque el efecto sea llamativo. El cristal está conectado a un sensor de humo que, al activarse, corta el suministro eléctrico del vidrio. En cuestión de segundos, la puerta pasa de ser opaca a totalmente transparente, dejando al descubierto a quien esté dentro.

Para evitar malentendidos, los responsables del centro comercial han colocado un aviso bien visible en la entrada de los baños: "El cristal se volverá transparente si fumas. Contén las ganas de fumar si no quieres hacerte famoso en internet".

Un mensaje que mezcla advertencia y sarcasmo, y que ha sido ampliamente compartido en redes sociales chinas.

La medida se convirtió en tendencia el pasado 16 de diciembre, con miles de comentarios celebrando la idea como una solución definitiva a un problema recurrente: el humo en los baños públicos, incluso en espacios donde está terminantemente prohibido fumar.

Entre los motivos que han llevado a implantar esta tecnología, los responsables citan especialmente las quejas constantes de clientes y comerciantes. Según un empleado del centro Jinzuo, de apellido Zhao, las protestas por el olor y el humo en los aseos eran habituales antes de la prueba piloto, que comenzó el pasado mes de agosto.

Aplausos… y dudas legales

En Internet, las reacciones han sido mayoritariamente positivas. Muchos usuarios consideran que las sanciones tradicionales —carteles, avisos por megafonía o pequeñas multas— han demostrado ser poco eficaces frente a quienes ignoran las normas.

Algunos comentarios destacados pedían incluso que el sistema se extendiera a todo el país. "Cada vez que entro a un baño público salgo ahogado por el humo", lamentaba un usuario. Otro iba más allá y sugería instalar duchas automáticas que se activen cuando alguien fuma en un cubículo.

No obstante, no todo son aplausos. La cuestión de la privacidad ha generado inquietud, especialmente ante la posibilidad de fallos técnicos. Los centros comerciales aseguran que el sensor está calibrado para reaccionar únicamente al humo del tabaco y no a otros factores, como el vapor. Además, se instalará un botón de reinicio manual cerca del vidrio por si el sistema se activa por error.

Desde el punto de vista legal, la situación es más compleja. Según el medio local Yangcheng Evening News, la medida no infringe ninguna normativa vigente, pero sí implica riesgos. El abogado Lu Weiguo, del bufete Guangdong Gehou, ha advertido de que cualquier fallo que exponga injustamente a un usuario podría derivar en responsabilidades legales para los centros comerciales.

Claves del sistema antitabaco

Se activa únicamente al detectar humo en el interior del baño

El vidrio pasa de opaco a transparente en segundos

Incluye avisos visibles para informar a los usuarios

Cuenta con un botón de reinicio en caso de error

Su coste no ha sido revelado

Shenzhen, conocida por su enfoque pionero en políticas urbanas y tecnológicas, vuelve así a situarse en el centro del debate. Para algunos, es un ejemplo de cómo la innovación puede mejorar la convivencia en espacios públicos. Para otros, una advertencia inquietante sobre el precio de incumplir las normas: perder, aunque sea por unos minutos, toda privacidad.