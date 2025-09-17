Los adolescentes orinan sobre la comida de su restaurante favorito, no se ocultan y reciben por ello una 'factura' elevada

Dos adolescentes chinos han sido declarados culpables de haber orinado en una olla de caldo de un restaurante de fondue china (una comida también conocida como Hot Pot u olla caliente).

La receta consiste en una variedad de carnes, pescados, mariscos, verduras y otros ingredientes en un caldo hirviendo en el centro de la mesa. Los comensales mojan los ingredientes en distintas salsas utilizando los palillos.

Tal y como recoge la BBC, el incidente se ha producido en un establecimiento ubicado en Shanghái de la mayor cadena de fondue china, Haidilao. Probar los hechos ha sido muy sencillo, ya que los jóvenes, de 17 años, se encontraban en estado de embriaguez y publicaron un vídeo en internet con su asquerosa acción.

Pese a que no hay indicios de que algún cliente consumiera el caldo con la orina, Haidilao se ha ofrecido a compensar económicamente a los comensales que acudieron al restaurante en los días posteriores a lo ocurrido.

En ese sentido Haidilao ha reclamado a los adolescentes más de 23 millones de yuanes (2,7 millones de euros, al cambio actual) en concepto de pérdidas, incluyendo la indemnización para los clientes con motivo del incidente.

Finalmente, un tribunal de Shanghái ha dictaminado que los jóvenes tienen que pagar 2 millones de yuanes (unos 240.000 euros) en concepto de daños operativos y reputacionales a la cadena de restauración Haidilao, 130.000 yuanes (15.400 euros) por las pérdidas de vajilla y gastos de limpieza causadas a uno de los proveedores de catering y 70.000 yuanes (8.300 euros) por las costas judiciales. Es decir, la 'factura' total se cifra en aproximadamente 263.000 euros.

En su sentencia, el tribunal no obliga a los adolescentes a asumir la compensación adicional ofrecida a los clientes por parte de Haidilao, ya que entiende que se trata de una "decisión comercial voluntaria" de la compañía.

En concreto, la intención de Haidilao era indemnizar a los más de 4.000 clientes que habían visitado el establecimiento en los días posteriores al incidente con un reembolso equivalente a 10 veces el importe que habían pagado por comer.