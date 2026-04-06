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Adriana Pinos, inversora de lujo de 'Negocio familiar' (Netflix): "Nosotros mismos estamos de alquiler en España y nos cuesta encontrar un piso de larga duración"
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Adriana Pinos, inversora de lujo de 'Negocio familiar' (Netflix): "Nosotros mismos estamos de alquiler en España y nos cuesta encontrar un piso de larga duración"

La protagonista de la serie inmobiliaria reconoce el impacto de la crisis de vivienda mientras el Gobierno estudia limitar las compras especulativas y el mercado se tensiona aún más.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Edificio de Netflix
Edificio de NetflixMichael Yanow

Ni siquiera quienes viven del negocio inmobiliario se libran del problema. Adriana Pinos, una de las caras conocidas de "Negocio familiar", la serie de Netflix centrada en el lujo y el sector inmobiliario, ha puesto voz a una paradoja que resume el momento que atraviesa España: "Nosotros mismos estamos de alquiler y nos cuesta encontrar un piso de larga duración".

Sus palabras llegan en un contexto de creciente tensión en el mercado de la vivienda, donde el acceso a un alquiler estable se ha convertido en un reto incluso para perfiles vinculados directamente al sector.

El lujo también mira con preocupación el mercado

Pinos, que trabaja junto a la familia Kretz en operaciones inmobiliarias de alto nivel, reconoce que la situación ha cambiado notablemente en los últimos años. Los precios, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, se han disparado hasta niveles que ya compiten con grandes capitales europeas como París.

Lejos de rechazar las posibles limitaciones, la inversora lo tiene claro: "Entendemos perfectamente por qué quieren regular. Hay muchos que abusan". En su opinión, la proliferación de compras especulativas -especialmente por parte de inversores que no residen en España- está contribuyendo a expulsar a los ciudadanos del centro de las ciudades.

"Los pisos turísticos hacen mucho ruido y los ciudadanos no pueden comprar en el centro de Barcelona o Madrid", añade, en una crítica poco habitual viniendo de alguien dentro del propio negocio.

Un modelo que cambia barrios enteros

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. En barrios como la Dreta de l’Eixample en Barcelona, asociaciones vecinales denuncian un goteo constante de edificios comprados por fondos o inversores que los transforman en viviendas de lujo.

El resultado: edificios semivacíos, vecinos desplazados y calles cada vez más orientadas al turismo. Según datos municipales, alrededor del 30% de las viviendas en algunas zonas no tienen a nadie empadronado.

"Muchos compradores son extranjeros que no viven en esas casas, sino que las utilizan de forma puntual", explican desde asociaciones vecinales, que alertan del impacto social de este modelo.

El Gobierno mueve ficha (y el mercado responde)

Ante esta situación, el Gobierno ha empezado a endurecer su postura. Entre las medidas planteadas está limitar la compra de viviendas como activo financiero o incluso gravar con impuestos más altos a los compradores extranjeros no residentes.

Además, ya se ha eliminado el llamado "visado de oro", que permitía obtener residencia a quienes adquirieran propiedades de alto valor.

Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que el objetivo es claro: frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda como derecho, no como inversión.

Entre la regulación y la realidad

Sin embargo, el efecto real de estas medidas todavía genera dudas. Mientras algunos expertos apuntan a una posible retirada de inversores, otros aseguran que el interés extranjero sigue siendo alto, en parte porque España continúa viéndose como un destino seguro para invertir.

En medio de ese debate, testimonios como el de Adriana Pinos reflejan hasta qué punto la crisis ha alcanzado a todos los niveles del mercado.

Porque si incluso quienes venden viviendas de lujo reconocen que encontrar un alquiler es complicado, el problema ya no es solo estructural. Es general.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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