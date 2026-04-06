El mayor campo de entrenamiento del ejército de EEUU fuera de América está en Baviera: fue campo de artillería nazi y hoy prepara a 16.000 soldados para luchar contra Rusia

En Estados Unidos, entrenar no es solo rutina, es casi una forma de vida. Desde los boot camps hasta las bases avanzadas en el extranjero, los soldados aprenden a reaccionar bajo presión, a adaptarse a cualquier clima y a coordinarse con precisión casi coreográfica. Esta cultura de preparación constante crea una comunidad donde cada maniobra cuenta, cada decisión puede ser vital y cada soldado sabe que la diferencia entre éxito y fracaso se mide en segundos.

Ese enfoque de preparación extrema se refleja claramente en Baviera, en Alemania, donde el Ejército de Estados Unidos opera su mayor campo de entrenamiento fuera del país: Grafenwoehr. Lo que antes fue un centro de artillería nazi hoy alberga a más de 16.000 soldados entrenando en trincheras, vehículos blindados y simulaciones de combate real, listos para responder al instante ante cualquier conflicto que amenace a Europa o la OTAN.

La base no solo es extensa, sino estratégica, ya que desde Baviera las tropas pueden movilizarse rápidamente hacia el este de Europa, llegando a la República Checa en aproximadamente una hora y a Kiev en unas 18. Además, el terreno y la infraestructura cuentan con sensores que registran cada movimiento, fuerzas opositoras que imitan al enemigo y condiciones climáticas que van desde nieve intensa hasta calor extremo, asegurando que cada soldado desarrolle respuestas instintivas frente a situaciones de presión real.

“Debemos actuar como los rusos”

“La clave es estar siempre preparados”, afirma Hermes Acevedo, ex sargento mayor de la guarnición en Baviera, en declaraciones a Business Insider. Para lograrlo, la base cuenta con una fuerza opositora, conocida como OPFOR, que reproduce las tácticas del enemigo. “Básicamente, debemos actuar como los rusos”, explica el especialista Aaron Jude, quien asegura que sus entrenamientos incluso se nutren de información abierta sobre el conflicto en Ucrania.

Además, cada movimiento de los soldados queda registrado gracias a sensores distribuidos por toda el área de entrenamiento. Estos datos permiten a los comandantes evaluar el desempeño, ajustar estrategias y perfeccionar la toma de decisiones bajo presión, creando un ciclo constante de aprendizaje y adaptación que convierte la teoría en práctica de combate real. “Eso es lo impresionante de esta unidad”, comenta el sargento Daniel Johnson.

Pero la base no se limita únicamente a la preparación militar. Está diseñada como un ecosistema autosuficiente, con más de 3.400 viviendas, escuelas, guarderías e instalaciones recreativas, integrando a las familias dentro y fuera de la base. Según Acevedo, estos servicios ayudan a mitigar la incertidumbre que enfrentan los soldados que llegan de Estados Unidos, permitiéndoles concentrarse en las misiones mientras sus familias cuentan con una vida lo más cercana posible a la normalidad en casa.

El resultado es un lugar donde la historia y la modernidad convergen: de campo de artillería nazi a columna vertebral de la OTAN en Europa. En Baviera, las tropas estadounidenses no solo entrenan para estar listas ante cualquier conflicto, sino que la base misma se convierte en un símbolo de disuasión, preparación y coordinación internacional, asegurando que cada soldado, cada familia y cada decisión contribuyan a mantener la seguridad del continente.